Hertha Wels biegt Weiz in der Schlussphase

Am zweiten Spieltag der Regionalliga Mitte stand für den FC Hertha Wels ein Kracher in der Huber Arena am Programm. Zu Gast war mit dem SC Weiz ein jahrelang bekannter Gegner, gegen den es nie leicht ist. Nach der Auftaktniederlage bei Deutschlandsberg zog die sportliche Führung der Welser einen Schlussstrich und beendete gestern die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Emin Sulimani. Heute saß mit Reinhard Furthner der Interimstrainer auf der Trainerbank. Weiz wollte die Heimpleite gegen Vöcklamarkt wettmachen. Dies gelang nicht, und so behielt die Hertha drei Punkte in der Messestadt.

Früher Welser Doppelschlag – Weiz kann ausgleichen

Wels startete wie die Feuerwehr in die Partie. Schon in der 7. Minute brachte Roko Mislov die Welser mit 1:0 in Führung. Nach einem Einwurf konnte Valentin Akrap die Kugel auf den Kapitän verlängern, der die Kugel unhaltbar vollstreckte. Die Herthaner setzten die Weizer von Beginn an unter Druck und wurden früh für ihre Offensivbemühungen belohnt. Nur neun Minuten später erhöhte Valentin Akrap nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0 für die Heimmannschaft. Von Weiz kam bisher noch fast gar nichts. Es brauchte allerdings nur eine Standardsituation, die die Hödl-Elf wieder ins Spiel brachte. Nils Bastian Ostermann erzielte in der 19. Minute den Anschlusstreffer für die Gäste. Das Spiel nahm an Intensität zu und die Weizer drängten auf den Ausgleich. Wels wirkte nach dem Gegentor nicht mehr so souverän wie zuvor und kassierte etwas weniger als zehn Minuten vor der Pause das 2:2. Nach einem Angriff über die rechte Seite konnte Philipp Schellnegger einen Abpraller souverän verwerten. Damit ging es mit einem spannenden und ausgeglichenen 2:2 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Hälfte übernahmen großteils wieder die Welser das Zepter. Weiz stand defensiv gut sortiert und lauerte auf Umschaltaktionen. Richtig gefährlich wurde es zunächst auf beiden Seiten, aber nicht. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. In der 75. Minute war es dann erneut Roko Mislov, der zum Matchwinner avancierte. Nach einem gut herausgespielten Angriff traf er zum 3:2 für den FC Hertha Wels und sorgte damit für die erneute Führung der Gastgeber. Wenig später vergab Bosnjak noch die Chance auf die endgültige Entscheidung. So musste sich Wels in den Schlussminuten noch etwas zittern, brachte den ersten Saisonsieg aber verdient ins Ziel.

Wels trifft kommende Woche auf die WAC Amateure. Weiz, die nach zwei Runden weiter nur bei null Punkten halten, empfangen den SK Treibach.

Stimme zum Spiel

Reinhard Furthner (Interimstrainer Hertha Wels): "In Summe ein verdienter Sieg gegen sehr abwartende und passende Gegner. Sie waren sehr schwer zu bespielen, obwohl wir mit den zwei Treffern in der Anfangsphase recht gut ins Spiel gekommen sind. Hatten Weiz im Spiel mit dem Ball sehr gut im Griff, haben tolle Lösungen gefunden und waren sehr dynamisch über die Seiten sowie das Zentrum. Durch die Tore ist der Gegner dann wieder etwas in die Partie gekommen. In der zweiten Hälfte hatten wir aber wieder die Oberhand und holten verdiente drei Punkte."

Aufstellungen

FC Hertha Wels: Valerian Harald Hüttner - Luca Tischler, Simon Gasperlmair, Patrick Obermüller - Markus Lackner, Belmin Cirkic, Roko Mislov (K), Miroslav Cirkovic - Valentin Akrap, Alexander Mayr, Andrija Bosnjak



Ersatzspieler: Indir Duna, Ognjen Krajnovic, Jonas Schwaighofer, Stefan Holzinger, Hannes Huber, Angelo Nenadic



Trainer: BSc Reinhard Furthner , BEd Weiz: Enrico Temmel - Sebastian Jost, Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig, Lukas Strobl (K) - Jan Niklas Ostermann, Thomas Fink, Peter Kozissnik, Philipp Schellnegger - Marvin Hernaus, Paul Kiedl



Ersatzspieler: Chris Weigelt, Patrick Wiesenhofer, Markus Stenzel, Martin Murg, Sebastian Gabbichler, Paul Bratschko



Trainer: Alois Hödl

Regionalliga Mitte: FC Hertha Wels : Weiz - 3:2 (2:2)

75 Roko Mislov 3:2

38 Philipp Schellnegger 2:2

19 Nils Bastian Ostermann 2:1

16 Valentin Akrap 2:0

7 Roko Mislov 1:0

Foto: Harald Dostal