Deutschlandsberger SC dreht Partie gegen SK Treibach

Details Freitag, 09. August 2024 23:59

Am zweiten Spieltag der Regionalliga Mitte durfte der Kärntner-Aufsteiger SK Treibach das zweite Heimspiel absolvieren. Nach dem Remis in der Vorwoche gegen Wallern war heute der Deutschlandsberger SC zu Gast. Die Steirer kommen mit ordentlich Rückenwind angereist nachdem es letzte Woche einen 4:3-Sieg über Wels gab. Auch heute durften die Blau-Gelben jubeln.

Syla sicherte mit seinem Treffer dem DSC den zweiten Sieg im zweiten Spiel

Blitzstart für SK Treibach

Und es ging gleich vogelwild los. Bereits in der dritten Spielminute unterlief Mario Gintsberger von Deutschlandsberg ein unglückliches Eigentor, das den SK Treibach mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer spielte den Treibachern natürlich in die Karten und setzte Deutschlandsberg unter Druck.

Trotz der frühen Führung blieben die Gäste hartnäckig. In den ersten 20 Minuten schafften es die Treibacher, ihre Defensive gut zu organisieren und den Gegner auf Distanz zu halten. Hanno Wachernig und Manuel Primusch stachen besonders hervor und zeigten eine auffallend starke Leistung in der Defensive. Auf der anderen Seite des Spielfelds versuchte Deutschlandsberg, mehr Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Sie hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen aber kaum in gefährliche Torchancen ummünzen.

Im Verlauf der ersten Halbzeit gab es mehrere Szenen, in denen beide Teams gefährlich wurden. Treibach hatte kurz vor der Halbzeit noch eine gute Offensivaktion, und auf der Gegenseite gelang es Deutschlandsberg ebenfalls, vor dem Pausenpfiff gefährlich zu werden. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Treibacher in die Pause.

Deutschlandsberg dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste mit neuem Schwung aus der Kabine. Die ersten Minuten nach der Pause verliefen ohne große Veränderungen im Spielverlauf, doch Deutschlandsberg schien entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 58. Minute setzte Nico Weinberger zu einem gefährlichen Antritt über die rechte Seite an, wurde jedoch durch eine perfekt getimte Grätsche von Hanno Wachernig gestoppt.

Die Intensität nahm weiter zu, und in der 75. Minute gelang Deutschlandsberg schließlich der Ausgleich. Jakob Hack erzielte das 1:1 nach einem Abpraller, den der Treibacher Torhüter Böck noch spektakulär pariert hatte. Nur wenige Minuten später, in der 81. Minute, konnte Bajram Syla den Spielstand auf 1:2 für Deutschlandsberg erhöhen und das Spiel damit komplett drehen.

In den letzten Minuten warf der SK Treibach alles nach vorne und stellte sogar auf eine Dreierkette um, in der Hoffnung, noch den Ausgleich zu erzielen. Sogar Innenverteidiger Hanno Wachernig wurde nach vorne beordert. Trotz mehrerer guter Treibach-Chancen und einer intensiven Schlussphase blieb es beim 1:2.

Mit dem Schlusspfiff nach 94 Minuten stand der Sieg für Deutschlandsberg fest. Trotz einer starken ersten Halbzeit und großem Kampfgeist konnte der SK Treibach das Spiel nicht für sich entscheiden. Deutschlandsberg zeigte Moral und drehte die Partie in einer spannenden zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten.

Nächste Woche wartet auf Deutschlandsberg das Heimspiel gegen Wallern. Treibach ist diesmal zu Gast in der Steiermark beim SC Weiz.

Stimme zum Spiel

Philip Leitinger (Teammananger DSC): "Wir haben ganz schlecht begonnen, was Treibach sehr in die Karten gespielt hat. Trotzdem waren wir über die ganze Spieldistanz spielbestimmend und sind in der ersten Halbzeit auch zu größeren Chancen gekommen. Treibach hat sich natürlich zudem sehr aufs Verteidigen konzentriert. In die zweite Halbzeit erwischten wir einen guten Start und haben leicht glücklich das 1:1 erzielt. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft, die sich zehn Minuten vor Schluss mit dem 2:1-Siegtreffer belohnte. Daraufhin wachte Treibach auf und spielte auf den Ausgleich. Die Mannschaft verteidigte aber alles großartig weg - allen voran Torhüter Veit. Aus unserer Sicht war es trotzdem ein verdienter Sieg."

Aufstellungen

Treibach: Patrick Christian Böck (K) - Marius Leo Maierhofer, Kiril Hristov Ristoskov, Hanno Ulrich Wachernig, Ognjen Gigovic, Manuel Primusch - Lukas Maximilian Pippan, Alexander Kerhe, Michael Novak - Martin Franz Alexander Lamzari, Luka Jerin



Ersatzspieler: Alexander Payer, Manuel Tialler, Felix Fürstaller, Vahid Muharemovic, Timo Todor-Kostic, Marco Pusnik



Trainer: Karl Schweighofer

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Simon Filipovic, Claudio Lipp (K), Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Mario Gintsberger, Bajram Syla - Matej Hoic, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Jakob Hack, Bernd Rindler, Danis Markovic, Daniel Brandl, Felix Mandl



Trainer: Maurice Amtmann

Regionalliga Mitte: Treibach : Deutschlandsberg - 1:2 (1:0)

81 Bajram Syla 1:2

75 Jakob Hack 1:1

3 Eigentor durch Mario Gintsberger 1:0