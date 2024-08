Vöcklamarkt verliert mit Chancenplus gegen effektive WAC Amateure

Details Samstag, 10. August 2024 00:45

In der zweiten Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der UVB Vöcklamarkt und den WAC Amateuren. Trotz mehrerer vielversprechender Chancen und einer kämpferischen Leistung der Gastgeber setzten sich die Wolfsberger Amateure letztlich mit 2:0 durch. Torschützen waren Sankara William Karamoko kurz vor der Halbzeitpause und Florent Hajdini in der Schlussphase des Spiels.

WAC erzielt mit dem Pausenpfiff die Führung

Die Begegnung begann mit einer kurzen Verzögerung, da das Schiedsrichtergespann verspätet anreiste. Die ersten 15 Minuten waren geprägt von einem ausgeglichenen Spiel, wobei echte Torchancen zunächst ausblieben. Beide Teams tasteten sich ab, und die Zuschauer mussten sich noch gedulden.

Vöcklamarkt übernahm mit Fortdauer der ersten Hälfte das Zepter und kam zu einigen gefährlichen Chancen. Ein Alutreffer kurz vor der Pause verhinderte die Führung für die Kletzl-Elf allerdings. Gegen Ende der ersten Halbzeit schlug dann das Pendel zugunsten der Gäste aus. In der 45. Minute erzielte Sankara William Karamoko das 1:0 für die WAC Amateure. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für die Hausherren, welche nun mit einem knappen Rückstand in die Pause gehen müssen.

K. O. in der Schlussphase

Ein Eckball in der 52. Minute führte zu einem Kopfball, der jedoch über das Tor ging. Kurz darauf, in der 54. Minute, landete ein Schuss von Baran Akyol nach einer Ecke am Lattenkreuz – abermals Pech für die Kleeblätter.

Nach knapp einer Stunde sorgte Lukas Schlosser für eine weitere gefährliche Hereingabe, doch kein Abnehmer fand sich. Weitere Chancen für die UVB Vöcklamarkt folgten in Minute 66 und 67, doch der Gäste-Torhüter parierte sowohl einen Freistoß als auch einen Schuss stark.

Der Einsatz und Wille der Vöcklamarkter wurde nicht belohnt, und so war es erneut die Gastmannschaft, die den entscheidenden Schlag setzte. Etwas weniger als zehn Minuten vor dem regulären Ende erhöhte Florent Hajdini auf 2:0 für die WAC Amateure. In den letzten Augenblicken des Spiels gelang es der UVB Vöcklamarkt nicht mehr, den Anschlusstreffer zu erzielen. Ein letzter Versuch durch eine Ecke in der 90. Minute blieb erfolglos, da der Gästetorhüter sicher zupackte.

Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Schweiger pünktlich ab und die WAC Amateure dürfen sich über einen 2:0-Sieg freuen. Trotz vieler Bemühungen und einiger guter Chancen inkl. Alutreffer blieben die Vöcklamarkter ohne Torerfolg und mussten die Punkte den Gästen überlassen.

Nächste Woche wartet für die UVB das brisante OÖ-Duell bei der ASKÖ Oedt. Der WAC empfängt Hertha Wels.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen, doch der Gegner war heute einfach effektiver vor dem Tor. Es war von beiden Mannschaften eine richtig gute Partie. Uns hat vor dem Tor einfach ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Ihr Tormann war heute zudem überragend, denn der hat zwei bis drei Bälle gehalten, die wir alle schon drin gesehen haben. Die Niederlage ist aber kein Beinbruch, denn die Jungs haben alles reingehaut, was nur gegangen ist, aber der Gegner war halt heute einfach effektiver vor dem Tor."

Aufstelllungen

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Daniel Maganic, Moritz Gaugger, Severin Hager, Simon Michael Würtinger - Fabio Födinger, Marius Brandmayr, David Prommegger, Andrej Pavlovic - Lukas Schlosser, Alexandru-Eduard Tismonar



Ersatzspieler: Lukas Purrer, Daniel Pointner, Roland Nagy, Baran Akyol, Gábor Tamás Barta, Niklas Sickinger



Trainer: Bernhard Kletzl

WAC: David Franz Skubl, Nico Six, Bohdan Romaniuk, Florent Hajdini, Armin Karic, Michael Brugger (K), Kyrylo Romaniuk, Pascal Müller, Sankara William Karamoko, Lukas Puff, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Marcel Fritzer, Michael Leon Schweiger, Michael Morgenstern, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis, Jonas Fürst



Trainer: Nemanja Rnic

Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt : WAC A. - 0:2 (0:1)

82 Florent Hajdini 0:2

45 Sankara William Karamoko 0:1