Junge Wikinger Ried nach spektakulärem Heimsieg über ASKÖ Oedt neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 11. August 2024 11:21

Das letzte Spiel des zweiten Spieltags in der Regionalliga Mitte fand in der Innviertel Arena in Ried statt. Die Jungen Wikinger empfingen Aufsteiger ASKÖ Oedt. Eine spannende und intensive Partie wurde vorprognostiziert – schlussendlich wurde es auch ziemlich nervenaufreibend. Mit dem 4:2-Heimerfolg der Wikinger ist die Zweitvertretung der SV Ried Tabellenführer nach der zweiten Runde.

Frühe Führung und Ausgleich

Das Spiel begann gleich mit ordentlichem Tempo. Die erste Möglichkeit gehörte den Riedern, doch Ein Kopfball von Gragger verfehlte den Kasten nur knapp. Der erste Treffer fiel nach etwas über einer Viertelstunde. Nico Wiesinger schloss aus zehn Metern ab und erzielte die frühe Führung für die Wikinger. Dieser frühe Rückschlag schockte die Oedter zunächst, aber sie ließen sich davon nicht entmutigen. Kurz vor der Pause legte Barbosa da Silva quer auf Karatas, der zum 1:1 einschob. Mit diesem Zwischenstand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause. Beide Teams zeigten bis dahin eine solide Leistung, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzten die Jungen Wikinger Ried den positiven Schwung fort und gingen in der 51. Minute durch David Berger mit 2:1 in Führung. Dieser Treffer setzte die Oedter unter Druck, und sie versuchten, das Spiel erneut auszugleichen. Ein Weckruf für die Oedter, die nun voll auf das Gaspedal stiegen. In Minute 59 wurde ein Versuch von Frühwirth auf der Linie geklärt, ehe eine Minute später Barbosa da Silva die Kugel knapp neben den Kasten setzte. Der Ausgleich gelang vier Minuten darauf. Wieder war es Barbosa da Silva und diesmal fand der Ball den Weg ins Tor.

Doch in der 76. Minute musste Oedt einen schweren Rückschlag hinnehmen, als Sadin Hamzic für eine Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann weniger wurde es für die Oedter deutlich schwieriger, gegen die immer stärker werdenden Rieder Amateure zu bestehen.

Späte Tore und Entscheidung

Die Schlussminuten des Spiels waren besonders dramatisch. Bereits zwei Minuten in der Nachspielzeit erzielte Loiange Delphin Ondoa Belinga das vielumjubelte 3:2 für die Jungen Wikinger Ried und brachte sein Team damit erneut in Führung. Nur wenige Augenblicke später konnte Mateo Zetic den Deckel draufsetzen und das 4:2 erzielen.

Mit diesem Sieg sind die Rieder nun mit 6 Punkten neuer Tabellenführer. Oedt liegt mit dieser Niederlage im Mittelfeld. Nächste Woche sind die Hausherren zu Gast bei St. Anna. Oedt empfängt im Derby die UVB Vöcklamarkt.

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): "Es war eine absolut gute Leistung gegen Oedt. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren, denn es war ein schwieriges Spiel gegen einen starken Aufsteiger. Wir sind nun zudem sehr happy, dass wir sogar Tabellenführer in der Regionalliga Mitte sind. Es war in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir auch selbst einige Torchancen herausspielen konnten. In der zweiten Halbzeit war die Rote Karte der Knackpunkt. Da hatten wir dann Auftrieb, das Spiel in der Schlussphase noch für uns zu entscheiden. Am Ende haben wir trotzdem nicht unverdient gewonnen, da wir einige Chancen hatten und eine gute Leistung gezeigt haben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg."

Aufstellungen

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Benjamin Sammer, Matthias Gragger, Daniel Wimmer (K), Philip Weissenbacher, Nermin Mesic, Fabian Rossdorfer, Nico Wiesinger, Alexander Mankowski, David Berger, Fabian Lechner



Ersatzspieler: Christian Lapsin, Ben-Travis Wörndl, Roman Steinmann, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Manuel Burghart



Trainer: Julian Baumgartner

ASKÖ Oedt: Sadin Hamzic - Florian Fellinger (K), Michal Vrana, Florian Madlmayr, Jonas Rossdorfer - Denis Brozik, Gasper Koritnik, Arne Ammerer, Bünyami̇n Cesur Karatas, Philipp Frühwirth - Valdir Henrique Barbosa da Silva



Ersatzspieler: Andreas Tokic, Stefan Radulovic, Nenad Vidackovic, Sebastian Kapsamer, Dino Kovacevic, Emirhan Gücenoglu



Trainer: Kurt Russ

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried : ASKÖ Oedt - 4:2 (1:1)

95 Mateo Zetic 4:2

92 Loiange Delphin Ondoa Belinga 3:2

64 Valdir Henrique Barbosa da Silva 2:2

51 David Berger 2:1

42 Fabian Rossdorfer 1:1

16 Philipp Frühwirth 0:1

Foto: Reinhard Schröckelsberger