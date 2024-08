4:3! Union Gurten gewinnt packendes OÖ-Derby gegen LASK Amateure

Details Freitag, 16. August 2024 22:15

Die LASK OÖ Amateure empfingen am Freitagabend im OÖ-Derby die Union Gurten. Die Partie war mit Spannung erwartet worden. Letztlich gab es für die Fans ein Torfestival zu sehen, das die Gäste mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Allerdings lagen die Gurtener schon mit 4:0 voran, ehe die Linzer noch einmal auf 3:4 stellten und es noch einmal spannend machten.

Blitzstart der Union Gurten

Bereits in der 9. Minute ging Union Gurten in Führung. Fabian Wimmleitner nutzte eine Unachtsamkeit der LASK-Verteidigung und netzte zum 1:0 für die Gäste ein - tiefer Ball von Wirth auf Wimmleitner. Dieser versenkt unhaltbar ins lange Eck. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bemühten sich die LASK Amateure OÖ um den Ausgleich, scheiterten jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Union Gurten und ihrem Torhüter Oliver Fischer. So ging es mit einem knappen 1:0 für die Gäste in die Halbzeitpause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Union Gurten, die das Spielgeschehen bestimmten. Fabian Wimmleitner erzielte in der 55. Minute sein zweites Tor und erhöhte auf 2:0 - Stanglpass von Zirnitzer auf Wimmleitner - er setzt sich im Zweikampf gegen einen Verteidiger durch und schießt aus 5 Metern ein. Nur sechs Minuten später schlug Felix Sickinger zu und traf zum 3:0 für die Gurtener. Ein langer Pass von der eigenen Hälfte auf Sickinger. Der gewinnt das Laufduell und schießt im ersten Versuch noch den Tormann an, im zweiten macht er aber das Tor mit der Ferse. Die Juniors fanden kaum Antworten auf das schnelle und präzise Angriffsspiel der Gäste.

In der 64. Minute setzte Samuel Mohammad den vermeintlichen Schlusspunkt der Partie. Mit seinem Treffer zum 4:0 schien das Spiel entschieden - Freistoß aus dem Halbfeld durch Zirnitzer und Schott kommt mit der Zehenspitze vor dem Gegenspieler an den Ball und versenkt ins obere rechte Kreuzeck. Wer jetzt denkt, dass die Linzer sich geschlagen geben, der irrt. Die LASK Amateure OÖ zeigten Moral und starteten eine beeindruckende Aufholjagd. Marco Alessandro Sulzner eröffnete in der 75. Minute die Aufholjagd und traf zum 1:4 - ein Fehler der Gäste-Verteidigung, ein Ball, der bereits gesichert war, wurde im eigenen 16er verloren und der Stürmer hat dann alleine vor dem Tormann keine Probleme mehr. Nur sieben Minuten später war es erneut Sulzner, der den Ball - dieses Mal vom Elferpunkt - im Netz versenkte und auf 2:4 verkürzte. Die Spannung stieg, als die LASK Amateure OÖ in der 85. Minute den dritten Treffer erzielten. Dieses Mal war es Tobias Schott, der den Ball ins Tor beförderte und das Ergebnis auf 3:4 stellte - er schloss einen beeindruckenden Sololauf ab. Das Spiel nahm noch einmal richtig Fahrt auf, und die Gastgeber drängten auf den Ausgleich.

Dramatisches Spielende

In den letzten Minuten des Spiels wurde es hektisch. Die LASK Amateure OÖ setzten alles auf eine Karte, um noch den Ausgleich zu erzielen. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als Sebastian Leitner in der 90. Minute die Gelb/Rote Karte sah und die Gastgeber die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten. Die siebenminütige Nachspielzeit bot den Juniors noch einige Chancen, doch die Gäste aus Gurten verteidigten mit aller Kraft und konnten sich auch die drei Punkte holen.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren heute extrem gut organisiert. Das 4:0 war zu diesem Zeitpunkt auch hochverdient. Der Gegner hatte bis zum 4:1 keine klaren Torchancen. Nach dem zweiten Gegentreffer haben wir völlig die Ordnung verloren und viele Fehler gemacht, sowas darf in dieser Liga gegen einen solchen Gegner nicht passieren. Schlussendlich ist aber der Sieg in Ordnung."

Regionalliga Mitte: LASK Amateure OÖ : Gurten - 3:4 (0:1)

85 Tobias Schott 3:4

82 Marco Alessandro Sulzner 2:4

75 Marco Alessandro Sulzner 1:4

64 Sammy Samuel Mohammad 0:4

61 Felix Sickinger 0:3

55 Fabian Wimmleitner 0:2

9 Fabian Wimmleitner 0:1