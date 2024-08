Dank Tor in Minute 96: DSV Leoben bezwingt SK Vorwärts Steyr

Details Freitag, 16. August 2024 22:25

Der DSV Leoben setzte sich am Freitagabend gegen den SK Vorwärts Steyr in einem dramatischen Match dank eines sehr späten Tores von Marco Untergrabner mit 1:0 durch. Während die Oberösterreicher in der ersten Halbzeit dominierten, drehte der DSV Leoben nach der Pause auf und sicherte sich schließlich den Sieg. Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit, was die Euphorie bei den Donawitzern auf den Höhepunkt brachte. Die Leobener feiern damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel und wahren damit ihre weiße Weste.

Vorwärts Steyr drückt auf das Tempo

Bereits in der Anfangsphase der Partie machte der SK Vorwärts Steyr klar, dass sie gewillt waren, die drei Punkte aus Leoben mitzunehmen. Schon in der 2. Minute schlenzte Oliver Filip den Ball an die Stange.

Der DSV Leoben kam nach etwa zehn Minuten besser ins Spiel und konnte ebenfalls einige Offensivaktionen kreieren. Doch die klareren Chancen hatte weiterhin der SK Vorwärts Steyr. In der 13. Minute traf Martin Coello nach einem abgefälschten Schuss nur das Aluminium. Die Dominanz der Gäste setzte sich fort, und in der 24. Minute vergab Michael Oberwinkler eine Großchance, als er alleine vor dem Leobener Torhüter auftauchte. Auch in der 28. und 34. Minute waren die Oberösterreicher nah dran, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Der DSV Leoben hatte Mühe, in die Partie zu finden, und war zur Halbzeit eher in der Zuschauerrolle. Das 0:0 zur Pause war für die Steyrer eher schmeichelhaft, da sie mehrere gute Chancen liegen gelassen hatten.

Der DSV Leoben übernimmt die Kontrolle

Nach der Pause zeigte sich der DSV Leoben wie ausgewechselt. Bereits in der 47. Minute vergab Hirschhofer eine gute Gelegenheit vor dem Steyrer Torhüter. Das Spiel wurde nun deutlich schneller und intensiver, was sich in mehreren Chancen für die Heim-Mannschaft widerspiegelte.

Marco Untergrabner verfehlte in der 59. Minute das Tor der Oberösterreicher nur knapp aus etwa 20 Metern. Der DSV Leoben wurde immer mutiger und kam zu weiteren Möglichkeiten. In der 69. Minute versuchte sich Okan Aydin mit einem direkten Freistoß aus rund 25 Metern, der jedoch knapp links am Tor vorbeiging. Die Gäste aus Oberösterreich hatten mittlerweile kaum noch nennenswerte Aktionen, während der DSV Leoben immer mehr Druck machte.

Die beste Gelegenheit zur Führung vergab Anil Aydin in der 76. Minute, als er am Steyrer Torhüter scheiterte. Der SK Vorwärts Steyr beschränkte sich in den Schlussminuten darauf, das 0:0 zu verteidigen, während die Donawitzer alles für den Lucky Punch investierten.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit. In der 96. Minute gelang es dem DSV Leoben, den Ball in den Strafraum zu bringen. Nachdem die Gästeabwehr den Ball nur unzureichend klären konnte, nahm sich Marco Untergrabner aus 25 Metern ein Herz und versenkte den Ball volley im Tor.

Stimme zum Spiel:

Thomas Janeschitz (Sportlicher Leiter Leoben): "Natürlich sind wir mit der Punkteausbeute von drei Siegen aus drei Spielen hochzufrieden. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. In Anbetracht des Zeitpunktes war der Sieg heute aber natürlich glücklich. Die Burschen haben das aber insgesamt wieder sehr gut gemacht gegen einen erwartet starken Gegner, der von der ersten bis zur letzten Minute sehr giftig war. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit und unser Fokus liegt schon wieder auf der nächsten Partie."

Regionalliga Mitte: Leoben : Vorwärts Steyr - 1:0 (0:0)

96 Marco Untergrabner 1:0