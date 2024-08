SC Weiz feiert souveränen Sieg gegne SK Treibach

Details Samstag, 17. August 2024 10:24

Aufatmen beim SC Weiz. Die Oststeirer konnten sich am Freitagabend in der dritten Runde der Regionalliga Mitte gegen den SK Treibach eindrucksvoll mit einem 4:0-Sieg durchsetzen. Damit schreiben die Weizer erstmals an, nachdem es zuletzt zwei Niederlagen setzte. Treibach steht weiter bei nur einem Punkt.

Frühe Führung für den SC Weiz

Die Partie begann mit hohem Tempo, und bereits in der 12. Minute konnten die Weizer Fans das erste Mal jubeln. Nach einem Handspiel im Strafraum trat Marvin Hernaus zum Elfmeter an und verwandelte sicher flach ins rechte Eck, womit der SC Weiz früh mit 1:0 in Führung ging.

In der Folge kontrollierten die Weizer das Spielgeschehen und ließen den Gästen nur wenig Raum zur Entfaltung. Obwohl die Treibacher nach etwa einer halben Stunde besser ins Spiel fanden, war es der SC Weiz, der die nächste entscheidende Aktion setzte. In der 40. Minute führte eine Ecke von links zum zweiten Treffer für die Hausherren. Paul Kiedl konnte die Hereingabe nutzen und erzielte in der 41. Minute das 2:0.

Weiz erhöht die Führung

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Weizer nicht nach und bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der 63. Minute zeigte sich der SC Weiz erneut gnadenlos effektiv. Ein Durchbruch über den linken Flügel mündete in einem Stanglpass, den Marvin Hernaus im Tor unterbrachte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte er auf 3:0.

Trotz des klaren Rückstands steckten die Gäste aus Treibach nicht auf und kämpften weiter. Doch die Weizer Abwehr stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen der Treibacher zu. Stattdessen legte der SC Weiz noch einmal nach. In der 77. Minute sorgte eine Freistoßflanke für Verwirrung im Strafraum der Gäste, und Sebastian Gabbichler konnte das Leder im Fünfer über die Linie drücken. Damit stand es 4:0 für die Weizer, was gleichzeitig der Endstand war.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Der Sieg tut sehr gut. Wir haben nach den Niederlagen im Training ein paar Dinge geändert, was sich ausgezahlt hat. Der Sieg geht auch in dieser Höhe meiner Meinung nach in Ordnung. Die Burschen haben das sehr gut gemacht heute. In den vergangenen Spielen haben wir uns die Tore leider selbst geschossen. Das war dieses Mal anders. Wir haben konsequenter agiert. Das war heute der Schlüssel zum Erfolg. Und wir haben die Tore gemacht und nicht nachgelassen. Wir wollten die drei Punkte heute unbedingt in Weiz behalten."

Regionalliga Mitte: Weiz : Treibach - 4:0 (2:0)

77 Sebastian Gabbichler 4:0

63 Marvin Hernaus 3:0

41 Paul Kiedl 2:0

12 Marvin Hernaus 1:0