ASKÖ Oedt behält in OÖ-Derby die Oberhand

In einem packenden Match der Regionalliga Mitte setzte sich die ASKÖ Oedt mit einem 3:2-Sieg gegen die UVB Oberbank Vöcklamarkt durch. Die Heimischen gingen früh in Führung und konnten diese bis zur Halbzeit auf 2:0 ausbauen. Vöcklamarkt kämpfte sich jedoch zurück und machte es in der Schlussphase noch einmal spannend, der Aufsteiger brachte den Sieg aber über die Zeit.

Starke erste Halbzeit des Aufsteigers

Schon in den Anfangsminuten zeigte die ASKÖ Oedt ihren Siegeswillen. Bereits in der 8. Minute setzte Frühwirth einen Abschluss, der jedoch geblockt wurde. Die Heimischen blieben weiter am Drücker und belohnten sich in der 20. Minute mit dem Führungstreffer. Nenad Vidackovic nutzte einen Ballverlust der Vöcklamarkter aus und schob das Leder an Schlussmann Schober vorbei.

Oedt ließ nicht nach und erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Nach einer Ecke landete der Ball bei Denis Brozik, der trocken gegen seinen Ex-Club einschob. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient, denn die Vöcklamarkter fanden kaum Mittel gegen die druckvoll aufspielenden Gastgeber. Ein weiterer Versuch von Brozik aus 20 Metern in der 39. Minute konnte Schober nur mit den Fäusten klären.

Vöcklamarkt kam in der ersten Halbzeit selten gefährlich vor das Tor der Oedter. Der gefährlichste Versuch war ein Kopfball von Schlosser, den Tokic jedoch entschärfen konnte. Mit einer komfortablen 2:0-Führung für die ASKÖ Oedt ging es in die Halbzeitpause.

Eigentor bringt die Vorentscheidung

In der zweiten Hälfte zeigte Vöcklamarkt mehr Kampfgeist und verkürzte in der 54. Minute auf 2:1. Fabio Födinger gelang eine schöne Einzelaktion, bei der er den Ball ansatzlos ins Netz setzte. Doch die ASKÖ Oedt antwortete prompt: In der 61. Minute wurde Frühwirth im Strafraum regelwidrig gestoppt, doch Vidackovic vergab den fälligen Elfmeter, den Schober parieren konnte.

Ein Eigentor von Fabio Födinger in der 68. Minute stellte den alten Abstand wieder her. Ein misslungener Abschlag von Tokic gelangte zu Schlosser, dessen Schuss knapp am Kreuzeck vorbei ging. Doch in der 81. Minute wurde es wieder spannend, als Daniel Maganic nach einer Ecke aus der Drehung traf und auf 3:2 verkürzte.

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne. In der 90. Minute hatte Vöcklamarkt gleich mehrere Ecken und einen Freistoß aus 30 Metern, doch die Oedter Defensive konnte alles klären. Ein letzter Versuch von Barbosa da Silva in der 88. Minute, der ans Lattenkreuz ging, blieb ebenfalls erfolglos.

Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Die ASKÖ Oedt konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen, während Vöcklamarkt trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte nach Hause fuhr.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jonas Krennmayr (2700 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jonas Krennmayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.