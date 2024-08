Deutschlandsberg und Wallern/St. Marienkirchen trennen sich Remis

Details Samstag, 17. August 2024 23:25

Nach dem erfolgreichen 5:3-Sieg in der zweiten Runde des Steirercups in St. Veit am Vogau stand für den DSC direkt die nächste Meisterschaftsrunde auf dem Programm. Zu Gast war die SPG Wallern/St. Marienkirchen, die mit einem durchwachsenen Start in die Saison nur einen Punkt aus den ersten beiden Spielen verbuchen konnte. Dennoch warnte Trainer Maurice Amtmann seine Deutschlandsberger Mannschaft davor, den Gegner zu unterschätzen.

Wallern/St. Marienkirchen legt vor

Die Blau-Gelben wollten als Heimmannschaft von Beginn an das Spielgeschehen dominieren und versuchten, Druck aufzubauen. Trotz engagiertem Auftreten ließen die ersten Chancen jedoch auf sich warten, da die Gäste gut dagegenhielten. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, und die Standardsituationen auf beiden Seiten führten zunächst zu keinem zählbaren Erfolg. Angesichts der hohen Temperaturen wurden während des Spiels regelmäßige Trinkpausen eingelegt. Kurz nach einer dieser Pausen erzielten die Gäste das erste Tor: Oliver Affenzeller vollendete eine Kombination und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. Noch vor der Halbzeitpause wurde es für die Deutschlandsberger erneut gefährlich, als Nico Weinberger nach 42 Minuten die große Chance zum Ausgleich hatte. Im Duell mit dem Wallern-Torwart konnte dieser jedoch den Schuss abwehren, der nur die Querlatte traf. Auch die Gäste blieben gefährlich, doch DSC-Schlussmann Jonas Veit verhinderte mit einer starken Parade ein weiteres Tor.

DSC gleicht Mitte der zweiten Hälfte aus

Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild: Der DSC fand noch nicht richtig ins Spiel, während Wallern vor allem durch Standards und Konter gefährlich blieb. Nach über einer Stunde belohnten sich die Deutschlandsberger schließlich für ihren Einsatz: Der eingewechselte Jakob Hack verwandelte eine Vorlage von Gintsberger zum Ausgleich. Die Freude im Korlamstadion war groß, und die Hausherren wollten nun den Schwung mitnehmen und setzten verstärkt auf die Offensive. In der Schlussphase fanden sie jedoch keine entscheidenden Mittel mehr, um den Siegtreffer zu erzielen. Beide Mannschaften kamen zwar noch zu einigen Standardsituationen, doch letztlich endete die Partie mit einem verdienten Unentschieden. Stimme zum Spiel Philip Leitinger (Teammanager DSC): "Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet, hätten auch mit 1-2 guten Chancen in Führung gehen können. Nach dem 0:1 haben wir uns schwer getan, durch die sehr gut eingestellte Hintermannschaft der Gäste zu Chancen zu kommen. Bei einem abgelenkten Schuss auf die Latte hatten wir auch etwas Pech. Nach dem 1:1 hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg. Trotzdem denke ich, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Ich bin sehr zufrieden, vorallem wenn man aus den ersten drei Spielen sieben Punkte holt. Jetzt liegt der volle Fokus auf das Steirerderby gegen Weiz." Aufstellungen DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Simon Filipovic, Claudio Lipp (K), Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Mario Gintsberger, Bajram Syla - Matej Hoic, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Jakob Hack, Bernd Rindler, Danis Markovic, Daniel Brandl, Felix Mandl



Trainer: Maurice Amtmann Wallern: Patrick Moser, Alexander Dallhammer, Dejan Misic, Eduard Josef Haas, Emmanuel Acheampong, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Huspek, Philipp Mitter (K)



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Michael Wild, Lorenz Mayrhuber, Maximilian Straif, Elias Zaki, Lukas Schindler



Trainer: Horst Haidacher

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : Wallern/St. Marienkirchen - 1:1 (0:1)

67 Jakob Hack 1:1

27 Oliver Affenzeller 0:1