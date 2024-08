Last-Minute-Remis für die WAC Amateure gegen Hertha Wels

Details Samstag, 17. August 2024 23:32

Ein packendes Duell in der Regionalliga Mitte endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen den WAC Amateuren und dem FC Hertha Wels. Die Wolfsberger Amateure gingen zunächst in Führung, mussten jedoch zweimal den Ausgleich hinnehmen. Jonas Fürst rettete den Wolfsbergern schließlich in der Nachspielzeit einen Punkt.

Wolfsberger Amateure knapp vor der Pause mit der Führung

In den ersten Minuten der Partie dominierten die Welser, konnten jedoch keine entscheidenden Chancen kreieren. Nach etwa 15. Minute war zu beobachten, dass die Gäste mehr Spielanteile hatten, aber in der Gefahrenzone fehlte ihnen die letzte Konsequenz. Die Wolfsberger Amateure fanden mit Fortdauer der ersten Halbzeit zunehmend besser ins Spiel und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Kräftemessen.

In der 42. Minute wurde das engagierte Spiel der WAC Amateure belohnt. Daniel Goriupp erzielte das 1:0 für die Heimelf, ein Treffer, der den Wolfsbergern gegen Auftrieb gab und Wels nur vor eine schwierige Herausforderung im zweiten Durchgang stellte.

Wels dreht das Spiel - WAC rettet sich in der Nachspielzeit

Nach der Pause kamen die Welser entschlossen zurück auf das Feld. In der 61. Minute lagen die WAC Amateure weiterhin knapp mit einem Tor Vorsprung vorne und verteidigten stark. Doch die Gäste aus Wels ließen sich nicht entmutigen und erhöhten den Druck.

Roko Mislov von den Herthanern zeigte in der zweiten Halbzeit seine Qualität und erzielte in der 70. Minute den Ausgleich zum 1:1. Es war ein Tor, das die Dynamik des Spiels veränderte. Die Welser waren nun motiviert, das Spiel zu drehen. In der 83. Minute war es erneut Roko Mislov, der zuschlug und das 1:2 für die Gäste erzielte. Ein beeindruckender Doppelschlag, der die Messestädter in Führung brachte.

Doch die WAC Amateure gaben nicht auf und drängten auf den Ausgleich. Spät in der Nachspielzeit (95') gelang es Jonas Fürst, den wichtigen Treffer zum 2:2 zu erzielen.

Stimme zum Spiel

(folgt)

Aufstellungen

WAC: Elias Müller, Nico Six, Bohdan Romaniuk, Florent Hajdini, Armin Karic, Michael Brugger (K), Kyrylo Romaniuk, Pascal Müller, Lukas Puff, Emanuel Ofori Agyemang, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Marcel Fritzer, Michael Leon Schweiger, Michael Morgenstern, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis, Jonas Fürst, Fabian Lückl



Trainer: Nemanja Rnic

FC Hertha Wels: Valerian Harald Hüttner - Stefan Holzinger, Simon Gasperlmair, Patrick Obermüller - Markus Lackner, Roko Mislov (K), Miroslav Cirkovic, Hannes Huber - Valentin Akrap, Alexander Mayr, Andrija Bosnjak



Ersatzspieler: Indir Duna, Ognjen Krajnovic, Belmin Cirkic, Luca Tischler, Markus Forjan, Angelo Nenadic

Regionalliga Mitte: WAC A. : FC Hertha Wels - 2:2 (1:0)

95 Jonas Fürst 2:2

83 Roko Mislov 1:2

70 Roko Mislov 1:1

42 Daniel Goriupp 1:0