Gleisdorf erarbeitet sich in Wildon drei Punkte

Details Samstag, 17. August 2024 23:39

In einem packenden Spiel der Regionalliga Mitte setzte sich der FC Gleisdorf 09 knapp mit 2:1 gegen den SV Wildon durch. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der von dramatischen Momenten und spektakulären Szenen geprägt war. Die Gleisdorfer konnten schlussendlich von zwei Abwehrfehlern der Gastgeber profitieren und sich so die drei Punkte sichern.

Frühe Führung für die Gäste - Wildon gleicht vor der Pause noch aus

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der FC Gleisdorf 09 bereits in der 8. Minute in Führung ging. Felix Schlemmer nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Wildon und brachte die Gäste mit 1:0 in Front. Die frühe Führung gab den Gleisdorfern Sicherheit und sie übernahmen zunächst die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In den folgenden Minuten zeigte sich der SV Wildon bemüht, ins Spiel zurückzufinden. Doch trotz einiger Offensivaktionen hatten sie Schwierigkeiten, die kompakte Abwehr des FC Gleisdorf 09 zu durchbrechen. Nach rund 20 Minuten waren es erneut die Gleisdorfer, die gefährlich vor das Tor der Gastgeber kamen. Der Torwart des SV Wildon, Marvin Wieser, musste weit aus seinem Kasten eilen, um eine brenzlige Situation zu klären.

Die Gäste blieben weiterhin brandgefährlich, wie eine Szene in der 33. Minute zeigte, als der Wildoner Torhüter Robert Pusaver mit einer Glanzparade seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer bewahrte. Doch auch der SV Wildon hatte seine Chancen und spielte aktiv mit. In der 38. Minute war es dann endlich soweit: Marc Möstl erzielte nach einem Abwehrpatzer der Gleisdorfer den verdienten Ausgleich zum 1:1. Danach hatten die Wildoner Blut geleckt und wollten die Partie noch vor der Pause drehen. Zweimal scheitertete der Aufsteiger aber an Gästekeeper Lipovac

Gleisdorf holt den Derbysieg

Nach der Halbzeitpause ging es zunächst etwas ruhiger zu. Das Spiel plätscherte dahin und keine Mannschaft hatte nennenswerte Tormöglichkeiten. Nach gut einer Stunde kam es dann zur entscheidenden Szene des Spiels. Christian Berger erzielte für den FC Gleisdorf 09 den Führungstreffer zum 2:1. Wieder war es ein Abwehrfehler der Wildoner, der den Gästen die Chance zum Torerfolg ermöglichte. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften unermüdlich weiter.

Allerdings wurden die Wildoner vor dem Tor einfach nicht gefährlich genug. Die Hausherren warfen zwar alles rein und investierten viel in die Partie. Gleisdorf spielte es zum Schluss hin aber einfach zu gut runter und brachte den knappen Sieg über die Ziellinie. Nach zwei ungeschlagengen Auftaktmatches für den Aufsteiger also die erste Niederlage. Gleisdorf hingegen fährt mit dem Derbysieg die ersten Punkte in der neuen Saison ein.

Aufstellungen

Wildon: Marvin Wieser - Moritz Holzerbauer, Denis Perger, Nazar Gurban, Nemanja Mitrovič, Robert Pusaver - Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Almin Veladzic -



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Julian Selmeister, Samir Mujkanovic, Felix Pegam, Benjamin Winter, Lukas Hirschböck



Trainer: BEd Roland Spreitzer

Gleisdorf 09: Tomislav Lipovac, Luca Christian Puster, Alexander Kager, Felix Schlemmer, Michael Loder, Florian Weiler, Marco Köfler (K), Patrick Schroll, Fabian Lenhart, Matej Grgic, Niko Johann Lieber



Ersatzspieler: Jörg Wagnes, Jakob Kolb, Maurice Amreich, Leon Wlattnig, Christian Berger, Lars Marcel Unger



Trainer: Mag. Christoph Krasser

Regionalliga Mitte: Wildon : Gleisdorf - 1:2 (1:1)

62 Christian Berger 1:2

38 Marc Möstl 1:1

8 Felix Schlemmer 0:1