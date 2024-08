Union Gurten fegt FC Gleisdorf 09 mit 5:0 vom Platz

Details Freitag, 23. August 2024 21:51

Union Raiffeisen Gurten traf in der vierten Runde der Regionalliga Mitte auf den FC Gleisdorf 09. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch ehr als gerecht werden. Das Spiel endete mit einem Kantersieg der Oberösterreicher, die sich mit 5:0 durchsetzen konnten.

Gurten mit frühem Führungstreffer

Das Spiel begann und schon nach 16 Minuten setzte Union Raiffeisen Gurten das erste Ausrufezeichen. Rene Wirth traf zum 1:0 und brachte damit die Gäste in Führung - tiefer Ball auf Wirth, der läuft alleine auf den Torwart zu und macht das Tor. Etwas glücklich, denn der Tormann war mit den Füßen noch dran. Mit der Führung im Rücken wollen die Gurtener nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Das Geschehen verlagerte sich hauptsächlich ins Mittelfeld, und Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die erste Halbzeit endete ohne weitere nennenswerte Ereignisse, was auch der Kommentar zur 45. Minute bestätigte:

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch grundlegend. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Fabian Wimmleitner auf 2:0 für Union Gurten (53. Minute) - Eckball von links und Wimmleitner köpft in der Rückwärtsbewegung ins rechte untere Eck. Dieses Tor schien wie ein Katalysator für die Gäste zu wirken, denn nur drei Minuten später traf Thomas Reiter zum 3:0 (56. Minute) - diesmal Ecke von rechts auf die erste Stange. Reiter kommt aus vollem Lauf und köpft ein. Damit war der Widerstand der Gleisdorfer praktisch gebrochen.

In der 79. Minute setzte Tine Pori das nächste Ausrufezeichen und traf zum 4:0 - Stanglpass von Murauer auf den völlig freistehenden Pori. Der schießt aus 5 Metern trocken ein. Die Gurtener zeigten nun eindrucksvoll ihre Offensivstärke und ließen den Gastgebern keine Chance. Den Schlusspunkt setzte Luka Vekic in der 87. Minute mit dem Treffer zum 5:0, womit das Spiel endgültig entschieden war - tolle Aktion über die rechte Seite. Der 16-jährige David Nagy sieht den freistehenden Luka Vekic im Rückraum. Dieser nimmt dich den Ball einmal an und versenkt traumhaft im oberen rechten Kreuzeck

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften nicht gut. Das Spiel war generell auf sehr mäßigem Niveau. Beide Teams hatten mit dem schwierigen Untergrund sehr zu kämpfen. Nach dem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit gab sich Gleisdorf völlig auf und wir konnten einen schlussendlich ungefährdeten Sieg feiern. Dementsprechend glücklich sind wir natürlich über das Ergebnis und die drei Punkte."

Regionalliga Mitte: Gleisdorf : Gurten - 0:5 (0:1)

87 Luka Vekic 0:5

79 Tine Pori 0:4

56 Thomas Reiter 0:3

53 Fabian Wimmleitner 0:2

16 Rene Wirth 0:1