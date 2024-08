Wallern/St. Marienkirchen triumphiert klar gegen LASK Amateure

Details Samstag, 24. August 2024 00:19

In einem spannenden Spiel der 4. Runde der Regionalliga Mitte setzte sich Wallern/St. Marienkirchen souverän mit 3:0 gegen die LASK Amateure OÖ durch. Die Partie begann lebhaft und die Wallerer zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung, die letztendlich mit einem klaren Sieg belohnt wurde. Der Endstand von 3:0 spiegelt die Dominanz der Hausherren wider, die ihre Chancen konsequent nutzten und defensiv kaum Schwächen zeigten. Damit glückte auch die Revanche für das 8:0 des LASK Ende der letzten Saison.

Frühe Chancen und die Führung

Der Haidacher-Elf gelang ein guter Start ins Spiel. Nach nur vier Minuten hatten die Zaunerboys die erste gute Chance, doch die Athletiker konnten auf der Linie die Führung klären. Die Hausherren selbst ließen defensiv fast nichts zu und spielten sich immer wieder gefährlich vor das Tor der Linzer. Schließlich gelang Wallern in der 38. Minute der Durchbruch. Daniel Steinmayr nutzte einen tollen Pass von Dejan Misic in die Spitze und verwandelte sicher zum 1:0. Dieses Tor beflügelte die Hausherren weiter, die bis zur Halbzeitpause die Kontrolle über das Spiel behielten und die knappe Führung in die Kabinen brachten, obwohl eine LASK-Ecke kurz vor dem Pausenpfiff noch die Latte striff.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause sahen die rund 320 Zuschauer in Wallern ein ähnliches Bild. Die Hausherren präsentierten sich stark und waren spielerisch leicht überlegen. Der LASK tat sich schwer, in der Offensive in die Gänge zu kommen, und kam nur sehr selten zu Möglichkeiten. Die Vorentscheidung gelang der Haidacher-Elf eine Viertelstunde vor Schluss. Ein Pass kam genau in den Lauf von Sommer-Neuzugang Michael Wild, der der Linzer Abwehr davonlief und gekonnt in die lange Ecke zum 2:0 einschob. Dieses Tor war ein wichtiger Schritt in Richtung Sieg und machte die Aufgabe für die LASK Amateure noch schwieriger. Der LASK musste daraufhin natürlich "All-in" gehen, was sich abermals rächte. In der 87. Minute krönte Oliver Affenzeller die Leistung der Wallerer mit einem leicht abgefälschten Schuss ins lange Kreuzeck und erhöhte auf 3:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Mit diesem Sieg klettern die Wallerer in der Tabelle nach oben, während die LASK Amateure OÖ weiter am Tabellenende verweilen. Die Hausherren haben nach einem schweren Start gezeigt, dass sie in dieser Saison durchaus wieder konkurrenzfähig sein werden und mit solchen Leistungen auch gegen stärkere Gegner bestehen können.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer Wallern): "Es war eine wirklich sehr gute Leistung. Wir haben defensiv in der ersten Hälfte sehr wenig zugelassen und das Tor toll herausgespielt. Hatten die Partie auch spielerisch in der Hand und es geschafft, ihrem hohen Pressing entgegenzuwirken. Die eher wenigen Umschaltmomente der Gäste konnten wir heute zudem richtig gut verteidigen. Vom 8:0 aus der Vorsaison war natürlich auch noch ein bisschen Wut mit dabei – die Revanche ist uns heute dafür gelungen."

Aufstellungen

Wallern: Patrick Moser, Alexander Dallhammer, Dejan Misic, Eduard Josef Haas, Emmanuel Acheampong, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Huspek, Philipp Mitter (K)



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Erwin Softic, Michael Wild, Lorenz Mayrhuber, Maximilian Straif, Tobias Hochreiter



Trainer: Horst Haidacher

LASK: Fabian Schillinger - Sammy Samuel Mohammad, Armin Midzic, Kevin Lebersorger, Wesley Danso Agyekum Frimpong, Patrik Peric, Luca Wimhofer - Yanis Eisschill, Marco Alessandro Sulzner (K) - Oumar Diallo, Tryphose Aime Queyre Tchicamboud



Ersatzspieler: Moritz Schrenk, Tarik Brkic, Mamadou Dianko, Serigne Fall, Rocco Vicol, Philipp Haberl



Trainer: Radovan Krivokapic

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : LASK Amateure OÖ - 3:0 (1:0)

87 Oliver Affenzeller 3:0

75 Michael Wild 2:0

38 Daniel Steinmayr 1:0

Foto: Dostal