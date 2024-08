Leoben bleibt gegen Junge Wikinger weiter makellos

Details Samstag, 24. August 2024 00:47

In einem packenden Duell der Regionalliga Mitte setzten sich die Gäste vom DSV Leoben mit 2:1 gegen die Jungen Wikinger Ried durch. Die Partie im Klaus-Roitinger-Stadion bot den rund 270 Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Spannung bis zur letzten Minute. Trotz einer engagierten Leistung der Rieder Amateure reichte es am Ende nicht, um die gut organisierte Abwehr der Steirer ein weiteres Mal zu durchbrechen und einen Punkt mitzunehmen.

Frühe Führung für DSV Leoben

Die ersten Minuten der Partie gehörten eindeutig den Gästen aus Leoben. Bereits nach fünf Minuten sorgte Okan Aydin mit einem Schuss knapp neben das Tor für das erste Ausrufezeichen. Kurz darauf verpasste Aydin mit einem Aluminiumtreffer nur knapp die frühe Führung. Doch nach etwas mehr als einer Viertelstunde war es dann soweit: Okan Aydin nutzte eine Gelegenheit im Strafraum und erzielte das 1:0 für DSV Leoben.

Die Jungen Wikinger versuchten schnell zu reagieren, doch zunächst blieben die Bemühungen ohne zählbaren Erfolg. Fabian Rossdorfer versuchte es in der 20. Minute mit einem Distanzschuss, der jedoch über das Tor ging. Wenig später hatte Mateo Zetic eine gute Möglichkeit, scheiterte aber am sicheren Leobener Schlussmann Zan Pelko. Im Großen und Ganzen war Leoben die dominierende Mannschaft im ersten Durchgang und hatte einige Möglichkeiten auf weitere Treffer. So ging es mit der knappen Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Jungen Wikinger den Druck und hatten gleich zu Beginn einige gute Möglichkeiten. Ein Schuss von Rossdorfer in der 57. Minute traf die Hand eines Leobener Abwehrspielers, was einen Strafstoß zur Folge hatte. David Berger verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich in der 59. Minute und brachte damit neue Spannung in die Partie. Die Rieder Amateure drängten nun sogar auf die Führung. Doch trotz guter Chancen, wie einem Schuss von Rossdorfer in der 66. Minute und einem geblockten Abschluss von Zetic in der 71. Minute, gelang vorerst kein weiteres Tor.

Leoben brauchte aber nicht allzu lange, um wieder ins Spiel zurückzufinden. Ein Viertelstunde vor Schluss traf Thomas Hirschhofer etwas entgegen dem Spielverlauf zum 2:1 für Steirer. Trotz aller Bemühungen der Wikinger, wie einem Schuss von Olinga in der 80. Minute und einer weiteren Chance von Zetic in der 83. Minute, blieb es am Ende beim 2:1-Sieg für die Gäste. Somit bleiben die Gäste aus der Obersteiermark weiterhin das Maß der Dinge in der Regionalliga Mitte und halten nach vier Spielen bei zwölf Punkten. Die Wikinger kassierten nun bereits die zweite Niederlage in Folge.

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger): "Für uns war es, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, durchaus eine bittere Pleite. In der ersten Halbzeit haben wir schon gesehen, dass Leoben eine klasse Mannschaft in der Liga ist. Sie waren auch verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang uns durch einen Elfmeter der Ausgleich. Es war dann ein Spiel, wo die eine oder auch die andere Mannschaft gewinnen hätte können. Am Ende hat es dann leider Leoben gemacht, wobei wir uns einen Punkt schon auch verdient hätten. Natürlich enttäuschend, dass wir verloren haben, aber das Positive ist, dass wir gegen die stärkste Mannschaft der Liga mitgehalten haben und uns etwas verdient hätten."

Aufstellungen

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Matthias Gragger, Benjamin Sammer, Roman Steinmann, Mateo Zetic, Daniel Wimmer (K), Philip Weissenbacher, Manuel Burghart, Nermin Mesic, Fabian Rossdorfer, David Berger



Ersatzspieler: Christian Lapsin, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Nico Wiesinger, Conrad Scholl, Stefan Celic, Fabian Lechner



Trainer: Julian Baumgartner

DSV Leoben: Zan Pelko - Luka Brkic, Drini Halili, Mario Leitgeb, Thorsten Schick - Nico Pichler (K), Okan Aydin, Anil Aydin, Josip Eskinja - Thomas Hirschhofer, Kevin Friesenbichler



Ersatzspieler: Philipp Alexander Angeler, Ntenis Thomai, Nathanael Kukanda, Danny Krause, Timo Christopher Perthel, Thomas Maier



Trainer: Carsten Jancker

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried : Leoben - 1:2 (0:1)

76 Thomas Hirschhofer 1:2

59 David Berger 1:1

17 Okan Aydin 0:1

Foto: Schröckelsberger