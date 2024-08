Last-Minute-Siegtreffer: Hertha Wels feiert Derbyerfolg über ASKÖ Oedt

Details Samstag, 24. August 2024 01:11

Am vierten Spieltag der Regionalliga Mitte stand das große OÖ-Derby zwischen dem FC Hertha Wels und dem ASKÖ Oedt am Programm. Trotz einer mäßigen ersten Halbzeit, in der beide Teams Schwierigkeiten hatten, echte Chancen zu kreieren, gelang den Welsern in der Schlussphase der entscheidende Treffer. Jonas Schwaighofer erzielte das einzige Tor des Spiels in der Nachspielzeit und bescherte den Gastgebern drei wichtige Punkte.

Erste Halbzeit ohne größere Highlights

Der ASKÖ Oedt startete ambitioniert in das Spiel und zeigte sich in den ersten Minuten mit viel Ballbesitz. Die erste Ecke der Grad-Elf ging jedoch ins Leere. Die erste ernsthafte Aktion der Herthaner erfolgte nach einem Freistoß, aber der Abschluss wurde leicht abgefälscht und ging daneben.

Die Partie entwickelte sich immer mehr zu einem offenen Schlagabtausch, jedoch ohne zwingende Torchancen, doch es ging hin und her. Die Gäste aus Oedt hatten nach rund 20 Minuten eine Riesengelegenheit, doch der Abnehmer im Zentrum stand im Abseits. Auf der anderen Seite scheiterten die Welser in der 23. Minute mit einem Schuss von Bosnjak an Torhüter Hamzic. Die Messestädter hatten im weiteren Verlauf der Partie noch einige Torchancen, doch wirklich zwingend gefährlich wurde es nicht. So endete die erste Halbzeit mit einem verdienten 0:0.

Welser Rettung in der Nachspielzeit

Nach der Pause blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, doch echte Torgefahr entstand nur selten. Oedt hatte nach 72 Minuten die erste gute Möglichkeit seit der Pause, als ein Kopfball direkt auf das Tor ging, doch Duna konnte parieren. Wels forderte nach 80 Minuten einen Elfmeter, als ein Kopfball auf der Linie geklärt wurde und von den Hausherren ein Handspiel reklamiert wurde – die Pfeife vom Unparteiischen blieb aber stumm.

Die Schlussminuten wurden dann nochmal dramatisch und nervenaufreibend. Fünf Minuten vor dem regulären Ende erneut Aufschrei, aufgrund einer Handreklamation, doch erneut gab es keinen Elfmeter für die Hertha. Oedt hatte in der 86. Minute eine Riesenchance, doch Duna zeigte eine bärenstarke Reaktion und hielt den Kopfball. In der Nachspielzeit fiel schließlich doch noch die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Jonas Schwaighofer zog von der Strafraumkante ab, und da sein Schuss noch leicht abgefälscht wurde, landete er unhaltbar im Netz.

Somit endet ein intensives OÖ-Derby mit einem knappen Sieg für die Welser. Damit überholt die Furthner-Elf auch die Mannschaft von Kurt Russ und findet sich mit sieben Punkten nun am sechsten Rang.

Stimme zum Spiel

Reinhard Furthner (Interimstrainer Hertha Wels): "Grundsätzlich finde ich, dass wir in der ersten Halbzeit besser im Spiel waren und mehr Spielanteile hatten. Der Gegner hat versucht, über das Pressing nach außen und schnelle Umschaltmomente gefährlich zu werden. Die zweite Hälfte gestaltete sich etwas offener, da wir auch noch mehr in die Offensive investierten. Man muss aber sagen, dass die Mannschaft Mentalität bewiesen hat und sich schlussendlich Schwaighofer Joni mit dem Siegtreffer nach seiner Einwechslung belohnt hat. Ich finde, es war ein sehr offenes Spiel, aber vielleicht haben wir es um den Tick mehr gewollt bzw. Arbeit investiert."

Aufstellungen

FC Hertha Wels: Indir Duna - Luca Tischler, Stefan Holzinger, Simon Gasperlmair, Patrick Obermüller - Belmin Cirkic, Roko Mislov (K), Markus Forjan, Hannes Huber - Alexander Mayr, Andrija Bosnjak



Ersatzspieler: Valerian Harald Hüttner, Ognjen Krajnovic, Jonas Schwaighofer, Adrian Castro Mesa, Valentin Akrap, Miroslav Cirkovic



Trainer: BSc Reinhard Furthner , BEd

ASKÖ Oedt: Sadin Hamzic - Florian Fellinger (K), Michal Vrana, Florian Madlmayr, Jonas Rossdorfer - Denis Brozik, Stefan Radulovic, Arne Ammerer, Philipp Frühwirth, Filip Breskic - Nenad Vidackovic



Ersatzspieler: Andreas Tokic, Valdir Henrique Barbosa da Silva, Lukas Paulik, Gasper Koritnik, Bünyami̇n Cesur Karatas, Emirhan Gücenoglu



Trainer: Kurt Russ

Regionalliga Mitte: FC Hertha Wels : ASKÖ Oedt - 1:0 (0:0)

90 Jonas Schwaighofer 1:0