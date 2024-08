St. Anna auch in Vöcklamarkt erfolgreich

Details Samstag, 24. August 2024 01:52

Im Black Crevice Stadion in Vöcklamarkt trafen am Freitagabend die heimischen Kleeblätter auf USV St. Anna am Aigen in der vierten Runde der Regionalliga Mitte. Nach einer intensiven Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb, sicherten sich die Gäste aus St. Anna/A. mit einem knappen 2:1-Sieg die drei Punkte. Besonders die zweite Halbzeit hatte es in sich, als die Vöcklamarkter kurzzeitig den Ausgleich erzielten, jedoch durch ein spätes Tor der Gäste wieder in Rückstand gerieten.

St. Anna gelingt die Führung

Nach dem Anpfiff tasteten sich beide Teams zunächst ab, und die erste Viertelstunde verlief ohne nennenswerte Ereignisse. Nach 20 Minuten hatten die Hausherren die erste gute Chance, doch vorerst noch ohne Erfolg. Die über 600 Zuschauer mussten sich aber nicht lange gedulden, ehe das erste Tor des Spiels fiel: Marcel Treitler brachte die Gäste aus St. Anna am Aigen mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Vöcklamarkter drängten auf eine schnelle Antwort, doch ihre Bemühungen blieben vorerst erfolglos. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem jedoch keine weiteren Tore fielen. Die Gäste gingen mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Die Punkte wandern nach St. Anna

Die Vöcklamarkter kamen mit neuem Elan aus der Kabine und erhöhten weiter den Druck auf die Defensive von St. Anna/A. Nicht einmal zehn Minuten nach Wiederbeginn wurde ein guter Abschluss der UVB geblockt. Wenige Sekunden darauf gelang ihnen schließlich der verdiente Ausgleich: Daniel Maganic nutzte einen schönen Spielzug, um den Ball im Netz zu versenken und seine Mitspieler jubeln zu lassen.

Doch die Freude der Kleeblätter währte nicht lange. Nur 14 Minuten später schlug St. Anna am Aigen erneut zu. Nach einem Abwehrfehler der Heimmannschaft war es Christoph Kobald, der den Ball zum 2:1 für die Gäste ins Tor beförderte. Die Vöcklamarkter kämpften unermüdlich, um erneut den Ausgleich zu erzielen. In der 73. Minute hatten sie Pech, als ein Schuss nur den Pfosten traf. Weitere Chancen blieben ungenutzt, darunter ein Freistoß in der 87. Minute, der knapp neben das Tor ging. Die UVB warf in der Schlussphase natürlich alles nach vorne, weshalb sich auch für die Gäste nochmal Chancen aufmachten. Keeper Schober stand etwas zu weit aus dem Kasten und ein Distanzschuss ging glücklicherweise nur an die Latte. Trotz Chancenplus konnte sich Vöcklamarkt nicht belohnen und bleibt erneut ohne Punkte. St. Anna hingegen ist weiterhin richtig gut drauf und feiert den dritten Sieg im vierten Saisonspiel.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Fußball kann so grausam sein! Die bessere Mannschaft hat verloren. Wir waren klar besser – St. Anna hat dreimal aufs Tor geschossen und zwei Tore gemacht. Wir laden sie beim zweiten Treffer ein und schießen im Gegenzug an die Stange. Aktuell haben wir einfach die Seuche am Fuß."

Aufstellungen

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Daniel Maganic, Severin Hager, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Marius Brandmayr, Roland Nagy, Baran Akyol - Lukas Schlosser, Alexandru-Eduard Tismonar



Ersatzspieler: Lukas Purrer, Michael Eberl, Moritz Gaugger, David Prommegger, Gábor Tamás Barta, Niklas Sickinger



Trainer: Bernhard Kletzl

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Paul Glanz, Marko Maučec, Maksimiljan Zormann - Christoph Kobald (K), Leon Sres, Marcel Treitler - Luka Maric, Sandro Schleich, Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Tobias Frankl, Oliver Weitzendorfer, Sebastjan Slak, Markus Klöckl, Jonas Gmeindl



Trainer: Hannes Höller

Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt : St. Anna/A. - 1:2 (0:1)

68 Christoph Kobald 1:2

54 Daniel Maganic 1:1

24 Marcel Treitler 0:1

Foto: Huemer