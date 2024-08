SC Weiz kommt trotz 2:0-Führung beim Deutschlandsberger SC nicht über Punkt hinaus

Details Samstag, 24. August 2024 20:26

Im packenden Duell zwischen Deutschlandsberg und dem SC Weiz gab es ein 2:2-Unentschieden. Die Weizer gingen früh in Führung und konnten zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung von 2:0 erspielen. Deutschlandsberg kämpfte sich jedoch zurück und sicherte sich in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Weiz mit starker Vorstellung

Bereits in der fünften Minute hatte Deutschlandsberg die erste große Chance, doch der Schuss wurde vom Weizer Torwart pariert. Auf der anderen Seite forderten die Weizer lautstark einen Elfmeter, der jedoch zurecht nicht gegeben wurde. Trotz einer gefährlichen Ecke blieb es zunächst beim 0:0.

Im Laufe der ersten Halbzeit übernahm Weiz zunehmend die Kontrolle. In der 16. Minute erspielten sie sich mehrere Halbchancen, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Die Bemühungen zahlten sich schließlich in der 23. Minute aber doch aus: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite traf Thomas Fink zum 1:0 für die Gäste.

Deutschlandsberg versuchte sofort zu reagieren, doch ihr Spiel war von vielen Fehlpässen geprägt. In der 34. Minute sah man die Mannschaft bereits mit den Gedanken beim kommenden ÖFB-Cup-Spiel. Diese Unkonzentriertheit nutzte Weiz aus. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, erzielte Marvin Hernaus das 2:0. Ein hoher Ball in die Box konnte nicht verteidigt werden, und gleich zwei Weizer hatten genug Zeit, sich den besten Platz für den Kopfball auszusuchen.

Deutschlandsberg kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für Deutschlandsberg. Bereits in der 49. Minute kamen sie zu zwei guten Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Das Spiel wurde nun offener und bot Chancen auf beiden Seiten. Doch die Präzision im Abschluss fehlte bei den Gastgebern, während Weiz weiterhin auf das 3:0 drängte.

In der 66. Minute gelang Deutschlandsberg endlich der Anschlusstreffer. Nach einem kraftvollen Vorstoß über die linke Seite fand der Ball den Fuß von Jure Grubelnik, der zum 1:2 traf. Dies markierte den Beginn einer Druckphase der Gastgeber. Die Situation spitzte sich in der 84. Minute zu, als Deutschlandsberg durch eine Gelb-Rote Karte für Christian Degen dezimiert wurde. Trotzdem gaben sie nicht auf. In der 90. Minute war es passiert: Nach einem Gestochere im Strafraum kam Jakob Hack zum Abschluss und erzielte das viel umjubelte 2:2.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Das ist sehr bitter dieses Mal. Wir hätten eigentlich 3:0 führen müssen, haben aber die Chancen nicht genutzt und haben dann Tore bekommen, die du nicht bekommen darfst. Aber okay, wir müssen das so nehmen. Die Burschen haben es über weite Strecken sehr ordentlich gemacht. Ich denke, dass wir uns den Sieg verdient gehabt hätten, aber Deutschlandsberg hat alles hineingeworfen und das Remis erzwungen. Auch der Schiedsrichter hat heute nicht gerade glückliche Entscheidungen getroffen."

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : Weiz - 2:2 (0:2)

93 Jakob Hack 2:2

66 Jure Grubelnik 1:2

41 Marvin Hernaus 0:2

23 Thomas Fink 0:1

Foto: RIPU Sportfotos