Vorwärts Steyr feiert souveränen Heimsieg über SV Wildon

Sonntag, 25. August 2024

In der 4. Runde der Regionalliga Mitte traf der SK Vorwärts Steyr am Samstagabend auf den steirischen Aufsteiger SV Wildon. Mit einer souveränen Leistung über 90 Minuten ging die Eitl-Elf schlussendlich verdient mit 2:0 als Sieger vom Platz. Bereits in der ersten Hälfte wurde die Partie durch Tore von Alvaro Suarez Collazo und Oliver Filip entschieden.

Vorwärts dominiert die erste Hälfte

Lange musste in der LIWEST Arena nicht gespielt werden, bis großartig etwas passierte. Bereits nach fünf Minuten hatte Alvaro Suarez Collazo die erste richtig gute Gelegenheit auf die Führung. Ein Schuss links im Sechzehner konnte von Wildon-Schlussmann Wieser gerade noch über die Latte gelenkt werden. Es ging weiter nur in eine Richtung. Filip war nach einem genialen Steckpass völlig alleine im Sechzehner. Wildons Pusaver zog den Steyrer am Trikot zurück, welcher sich fallen ließ und nach nur zehn Minuten einen unstrittigen Elfmeter herausholte. Alvaro Suarez Collazo blieb vom Punkt ganz cool und schob in die linke untere Ecke zur Führung für den SKV ein. Steyr dominierte die Anfangsphase mit einem ruhigen Spielaufbau und viel Ballbesitz. Wildon versuchte nach Balleroberungen immer den direkten Weg in die Spitze – allerdings so gut wie immer ohne Erfolg. Der zweite Treffer der Eitl-Elf war gefühlt nur mehr eine Frage der Zeit. Abermals war es der auffällige Oliver Filip, der nach einem super Zuspiel die Abwehrkette hinter sich ließ und alleine vor Keeper Wieser cool einschob – 2:0 nach 20 Minuten. Wenig später auch erstmals die Gäste aus der Steiermark gefährlich. Nach einer Ecke kam Kapitän Schlatte im Zentrum zum Kopfball, doch die Hausherren konnten auf der Linie klären.

Mit Fortdauer der ersten Hälfte schaltete Steyr ein paar Gänge retour. Zwar wurden die Rot-Weißen immer wieder gefährlich, doch wirklich zwingend wurde es nicht mehr. Wildon kam offensiv überhaupt nicht in Fahrt und war zudem auch defensiv sehr verwundbar, was allerdings Steyr nicht ausnützen konnte, um die Führung noch weiter zu erhöhen. Mit dem Pausenpfiff hatten die Oberösterreicher noch die große Chance auf das 3:0. Oberwinkler marschierte über den rechten Flügel und legte ab für den eingelaufenen Filip, der den Abschluss innerhalb des Strafraums aber knapp am Pfosten vorbeisetzte. Somit ging es mit einem klaren 2:0 für Steyr in die Halbzeit – von Wildon brauchte es im zweiten Durchgang eindeutig mehr.

Steyr spielt die Partie kontrolliert zu Ende

Und die Vorwärts startete auch im zweiten Spielabschnitt wie die Feuerwehr. Nach 51 Minuten brachte Oberwinkler von rechts die Kugel auf Prokop, der halblinks im Strafraum direkt weiterleitete auf Martin Coello Carrera. Der Spanier flog am zweiten Pfosten heran, setzte den Flugkopfball aber am leeren Tor vorbei. Wenige Augenblicke später ging es wieder über die rechte Oberwinkler-Seite. Der Wels-Leihspieler mit dem Auge für Filip, doch die Sturmspitze der Steyrer scheiterte aus zehn Metern an Keeper Wieser. Aber Oberwinkler hatte nicht genug. Wieder ging es über den schnellen Außenspieler. Von rechts zog er in die Mitte und schloss aus gut 20 Metern einfach ab, doch der Schuss flog haarscharf am rechten Kreuzeck vorbei. Die erste Topchance der Gäste verzeichneten die rund 650 Zuschauer erst nach gut einer Stunde. Mujkanovic schickte Kancilija auf die Reise, welcher wuchtig abzog, aber am herauseilenden SKV-Keeper Gruber scheiterte. Sekundenbruchteile später war es wieder die Vorwärts mit der Chance auf die Entscheidung. Der extrem auffällige Oliver Filip kam rechts im Fünfer zum Abschluss, doch wieder verhinderte Wildon-Torhüter Wieser den Treffer. Die folgende Ecke fand erneut Filip. Sein Abschluss rechts im Sechzehner prallte allerdings mit voller Kraft gegen den Querbalken. Etwa 20 Minuten vor dem regulären Ende hatten nochmal die Gäste eine nennenswerte Gelegenheit. Mujkanovic, welcher erst in der Pause eingewechselt wurde, brachte von der Grundlinie die Kugel ins Zentrum, wo Schlatte zum Abschluss kam, aber die Kugel aus kurzer Distanz weit über die Latte jagte. Dafür war es wenig später wieder die Kombination aus Oberwinkler und Filip. Für Letzteren war allerdings erneut Schluss beim Wildoner Keeper.

In der Schlussphase war das Offensivspektakel dann mehr oder weniger verpufft. Wildon kämpfte und wollte noch irgendwie zum Anschlusstreffer kommen, doch die Spreitzer-Elf wurde am heutigen Abend einfach nicht zwingend gefährlich genug. Steyr schaltete daraufhin einige Gänge zurück und nahm einige personelle Veränderungen vor, um den Sieg souverän ins Ziel zu bringen. Auch zwei sehr gefährliche Wildon-Chancen in der Nachspielzeit sollten schlussendlich nichts mehr am Ergebnis ändern.

Für Vorwärts Steyr ein ganz wichtiger Sieg vor dem OÖ-Derby in der kommenden Woche gegen die Union Gurten. Wildon empfängt mit den Jungen Wikingern die Zweitvertretung des SV Ried.

Stimme zum Spiel

Markus Eitl (Trainer Vorwärts Steyr): "Die Richtung und der Weg stimmen. Es waren intensive vier Spiele, in denen wir nicht viele Phasen hatten, wo wir uns gehen lassen haben. Stabilität und Konstanz sind nun der nächste Schritt, den wir haben wollen, und das war heute definitiv in die richtige Richtung. Ich bin sehr zufrieden!"

Die Aufarbeitung der knappen Niederlage in der Vorwoche:

"Nach Leoben haben wir den Spielern eine geplante viertägige Pause gegeben. Das hat den Jungs auch geholfen, das Spiel (Anm.: 0:1-Niederlage nach Gegentreffer in der 96. Minute) einzuordnen und abzulegen."

Zum nächsten Match gegen Gurten:

"Gurten ist derzeit richtig gut in Fahrt. Ich glaube, dass das ein spannendes Spiel wird. Ich halte von Gurten und auch vom Trainer extrem viel. Sie machen dort eine super Arbeit, aber wir werden alles investieren, um etwas Zählbares mitzunehmen."

Aufstellungen

SK Vorwärts Steyr: Josef Gruber - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl, Michael Lageder (K), Aleksandar Maric - Martin Coello Carrera, Alvaro Suarez Collazo, Michael Oberwinkler, Pepe Ben Brekner, Amir Pasic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Maximilian Fahler, Mirnes Cinac, Eman Lidan, Paul Schwaiger, Daniel Bilic, Michael Martic



Trainer: Markus Eitl

Wildon: Marvin Wieser - Moritz Holzerbauer, Denis Perger, Felix Pegam, Nemanja Mitrovič, Robert Pusaver - Sandro Foda, Miha Kancilija, Patrick Franz Schlatte (K), Almin Veladzic - Benjamin Winter



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Julian Selmeister, Nazar Gurban, Samir Mujkanovic, Lukas Hirschböck, Denys Myshchyk



Trainer: BEd Roland Spreitzer

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : Wildon - 2:0 (2:0)

20 Oliver Filip 2:0

11 Alvaro Suarez Collazo 1:0