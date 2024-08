WAC Amateure bezwingen SK Treibach mit 2:0

Details Sonntag, 25. August 2024 18:06

Der SK Treibach traf in der vierten Runde der Regionalliga Mitte auf die WAC Amateure. Damit stand ein Kärntner Derby auf dem Programm. Trotz eines engagierten Auftritts der Treibacher konnten sich die Wolfsberger Amateure letztendlich mit einem 2:0 durchsetzen. Daniel Goriupp und Pascal Müller erzielten die entscheidenden Tore, während der SK Treibach zahlreiche Chancen ungenutzt ließ.

Frühe Führung für die Wolfsberger

Bereits in der 8. Minute versuchte Michael Brugger von den Wolfsberger Amateuren sein Glück, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite scheiterten die Treibacher mit einem Eckball von Vahid Muharemovic, der von Marco Pusnik übers Tor geköpft wurde.

In der 14. Minute war es Armin Karic, der einen Schuss abgab, aber für den Torwart Patrick Christian Böck von SK Treibach keine ernsthafte Bedrohung darstellte. Die WAC Amateure erhöhten den Druck und wurden schließlich in der 18. Minute belohnt. Nach einem Eckball von Florent Hajdini war es Daniel Goriupp, der per Kopfball das 0:1 erzielte.

Der SK Treibach bemühte sich um eine schnelle Antwort. Manuel Primusch hatte eine gute Gelegenheit nach einer Ecke von Muharemovic, doch auch sein Versuch landete über dem Tor. In der 26. Minute scheiterte Michael Novak ebenfalls mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Muharemovic. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

WAC Amateure machen alles klar

Die zweite Halbzeit begann hektisch. In der 48. Minute hatten die Treibacher eine gute Chance durch einen Eckball von Muharemovic, doch Michael Novak vergab knapp per Kopf. Die Wolfsberger ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem Freistoß von Armin Karic in der 50. Minute konnte Pascal Müller den Nachschuss abgeben, der allerdings über das Tor ging.

Der SK Treibach zeigte sich weiterhin kämpferisch. In der 52. Minute war es Luka Jerin, der per Kopf knapp übers Tor schoss. Weitere Chancen durch Martin Lamzari und Jerin blieben ebenfalls ungenutzt. Der WAC Amateure hielt die Führung und konnte in der 78. Minute durch Pascal Müller auf 0:2 erhöhen. Ein abgewehrter Kopfball von Müller gelangte zu ihm zurück, und er nutzte die Gelegenheit zum zweiten Treffer.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SK Treibach alles, um noch einmal zurückzukommen. Ein Elfmeteralarm in der 87. Minute blieb jedoch unbeachtet, und ein Schuss von Alexander Kerhe in der 90. Minute stellte für den Torwart der Wolfsberger keine Herausforderung dar. Kurz vor Schluss wurde Van-Alessandro Nguyen Skyriotis von den WAC Amateuren nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen.

Nach 90 Minuten und einer vierminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Die WAC Amateure sicherten sich mit dem 2:0-Sieg drei wichtige Punkte, während der SK Treibach erneut ohne Torerfolg blieb. Die Wolfsberger konnten somit einen gelungenen Auswärtssieg feiern und ihre Position in der Tabelle der Regionalliga Mitte weiter festigen.

Stimme zum Spiel:

Rafael Graf (Co-Trainer WAC Amateure): "Es war die erwartet enge Partie gegen einen Gegner, der über Standardsituationen immer sehr gefährlich ist. Auch körperlich war uns der Gegner überlegen, aber auch das haben wir gewusst und haben gut dagegen gehalten. Unsere Jungs haben das gut gemacht und haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Das 2:0 war nach einem Konter die Entscheidung. Für uns war das Spiel wieder ein gutes Learning gegen einen körperlich robusten Gegner. Die drei Punkte nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist."

Regionalliga Mitte: Treibach : WAC A. - 0:2 (0:1)

78 Pascal Müller 0:2

18 Daniel Goriupp 0:1