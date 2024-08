Union Gurten bezwingt SK Vorwärts Steyr in rassigem OÖ-Derby

Details Freitag, 30. August 2024 22:06

In der fünften Runde der Regionalliga Mitte traf die Union Gurten auf den SK Vorwärts Steyr. In einem hart umkämpften Spiel sicherten sich die Gurtner durch Tore von Luka Vekic und Fabian Wimmleitner einen 2:0-Sieg. Trotz einer frühen roten Karte gegen Gurten gelang es den Steyrern nicht, den Rückstand auszugleichen. Damit bleiben die Gurtener auch im fünften Saisonspiel ohne Niederlage, gewinnen das vierte Spiel.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie zwischen der Union Gurten und dem SK Vorwärts Steyr begann mit hohem Tempo. Bereits in der 4. Minute verzeichneten die Gurtner eine erste Flanke in den Strafraum, die jedoch keine Torgefahr darstellte. In der 10. Minute hatten die Hausherren ihre erste gute Chance, doch der Steyrer Tormann wehrte den Ball zum Eckball ab. Auch die Gäste aus Steyr versuchten ihr Glück mit schnellen Kombinationen, doch bis zur 33. Minute gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen.

Die Steyrer kamen der Führung nahe, als sie in der 39. und 42. Minute zwei gute Möglichkeiten hatten, jedoch jeweils knapp am Tor vorbeizielten. Kurz vor der Halbzeitpause kombinierten sich die Gäste noch einmal gut in den Strafraum, doch der Schuss verfehlte das Kreuzeck knapp.

Spannende zweite Halbzeit mit späten Toren

Die zweite Halbzeit begann mit einem munteren Hin und Her. In der 53. Minute hatten die Gurtner einen Freistoß an der Eckfahne, der jedoch nichts einbrachte. Nur wenige Minuten später erhöhten die Gurtner den Druck und kamen dem Steyrer Tor sehr nahe. In der 58. Minute klärte die Steyrer Abwehr eine weitere Chance der Gastgeber. Der zunehmende Druck der Gurtner zahlte sich schließlich aber in der 64. Minute aus, als Luka Vekic das 1:0 für die Hausherren erzielte - langer Abschlag von Fischer, den Wimmleitner mit dem Kopf auf Vekic verlängerte. Dieser läuft alleine auf den Tormann zu und schiebt überlegt ins kurze Eck ein.

Die Gäste aus Steyr reagierten mit einer kurzen Druckphase, konnten jedoch keine zählbaren Chancen herausspielen. In der 76. Minute wurde Gurtens Tobias Schott mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. Trotz der Unterzahl versuchten die Steyrer, den Ausgleich zu erzwingen, blieben jedoch erfolglos.

In den letzten Minuten des Spiels setzte die Union Gurten alles daran, die Führung zu verteidigen. In der 90. Minute bekamen die Gurtner schließlich einen Elfmeter zugesprochen, den Fabian Wimmleitner sicher verwandelte und damit den Endstand von 2:0 besiegelte. Wirth setzt sich im eins gegen eins im Sechzehner durch und ist nur noch durch ein Foul zu stoppen gewesen. Wimmleitner verwandelt trocken ins rechte untere Eck. Kurz nach dem Tor pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute ein Match auf Augenhöhe mit sehr hoher Intensität. Chancen waren in der ersten Halbzeit eher Mangelware aber dies änderte sich in Halbzeit zwei in der beide Mannschaften den Siegtreffer auf dem Fuß hatten. Steyr war durch ihre Standards richtig gefährlich und wir haben die einzige Unachtsamkeit in ihrer Defensive eiskalt ausgenutzt. Danach haben wir zu 10. extrem gut verteidigt und nichts mehr zugelassen. Jetzt freuen wir uns bereits auf das Innviertler Derby am kommenden Donnerstag gegen die Jungen Wikinger."

Regionalliga Mitte: Gurten : Vorwärts Steyr - 2:0 (0:0)

94 Fabian Wimmleitner 2:0

64 Luka Vekic 1:0

Foto: Reinhard Schröckelsberger