Kancilija-Dreierpack bei Sieg von SV Wildon gegen Junge Wikinger Ried

Details Freitag, 30. August 2024 23:45

Der SV Wildon setzte sich in der 5. Runde der Regionalliga Mitte klar mit 3:0 gegen die Jungen Wikinger Ried durch. Ein überragender Miha Kancilija sorgte mit einem Dreierpack für den deutlichen Heimsieg. Die Regionalliga-Liga-Neulinge aus Wildon stehen damit nach fünf Spielen bei sieben Punkten und überholen Ried in der Tabelle.

Kancilija glänzt mit Doppelpack

Die ersten Minuten waren geprägt von Abtasten beider Teams, was sich in der 12. Minute änderte, als Berger von den Jungen Wikingern Ried aus 16 Metern schoss, aber Wildons Torwart Wieser keine Probleme hatte. In der 18. Minute dann die erste große Chance für die Gastgeber, als Mujkanovic nach einem Ballverlust der Rieder abzog, doch Stöger im Tor der Gäste glänzte mit einer starken Parade. Nur drei Minuten später schlug der SV Wildon dann zu: Miha Kancilija nutzte eine gute Vorlage und brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss in Führung.

Der SV Wildon ließ nicht nach und drängte weiter auf das nächste Tor. In der 22. Minute war es erneut Kancilija, der nach einer Hereingabe von Gurban aus kurzer Distanz zum 2:0 traf. Die Rieder Amateure zeigten sich jedoch unbeeindruckt und versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 36. Minute versuchte es Burghart aus der Distanz, doch sein Schuss ging über das Tor. Kurz vor der Pause hatten die Jungen Wikinger Ried die große Chance zum 2:1, doch Wildons Torhüter Goslie verhinderte mit einer starken Parade den Treffer.

SV Wildon bleibt dominant

Wildon hatte in der 60. Minute die Möglichkeit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, als Mitrovic mit einem Kopfball nur die Latte traf. Ab der 68. Minute wurde das Spiel zunehmend von den Gästen dominiert. Die Jungen Wikinger Ried drängten auf den Anschlusstreffer, während der SV Wildon auf Konterchancen lauerte. Doch statt eines Tores für die Gäste fiel in der 71. Minute der entscheidende Treffer für die Heimmannschaft: Miha Kancilija machte seinen Dreierpack perfekt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Das war heute eine solide Mannschaftsleistung, die belohnt wurde. Das ist im Fußball aber nicht immer so. Umso glücklicher sind wir über die drei Punkte und den Sieg. Defensiv waren wir staubig und offensiv haben wir zumindest drei Chancen verwertet. Auch die Wechselspieler haben heute genau so gut funktioniert wie vergangenes Wochenende, nur mit dem besseren Ende für uns. Der Sieg tut sehr gut. Ried ist ein guter Gegner, der sehr unagenehm agiert, was wir aber gewusst haben und gut darauf vorbereitet wurden."

Regionalliga Mitte: Wildon : Junge Wikinger Ried - 3:0 (2:0)

71 Miha Kancilija 3:0

22 Miha Kancilija 2:0

21 Miha Kancilija 1:0