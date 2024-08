LASK Amateure OÖ schlagen FC Gleisdorf 09 in enger Partie

Im Voestalpine Stadion in Pasching sahen die Zuseher in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe mit Torchancen auf beiden Seiten. Die LASK Amateure gingen in der 38. Minute durch einen von Schiedsrichter Martin Begusch gegebenen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Schütze Marco Alessandro Sulzner verwertete diesen souverän und brachte seine Mannschaft in Führung. Die Mannschaft aus der Steiermark hatte aber prompt eine Antwort parat und stellte nach einem langen Ball über die Abwehr auf den verdienten Ausgleich. Christian Berger überlauerte diese Situation und schoss zum vielumjubelten Ausgleich ein. Alle rechneten damit, mit dem Unentschieden in die Pause zu gehen, doch Oumar Diallo egalisierte nach einer traumhaften Kombination über die Seite und einem Querpass in die Mitte die 2:1-Pausenführung.