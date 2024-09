SC Weiz verliert nach 18 inferioren Minuten gegen SV Wallern/St. Marienkirchen

Details Samstag, 31. August 2024 22:49

Der SC Weiz traf am Samstagnachmittag in der fünften Runde der Regionalliga Mitte auf den SV Wallern/St. Marienkirchen. Das Publikum sah ein Acht-Tore-Spektakel mit dem besseren Ende für die Gäste. Dejan Misic traf für die Oberösterreicher zwei Mal.

Frühe Tore auf beiden Seiten

Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gäste, als Paul Kiedl bereits in der dritten Minute den SC Weiz in Führung brachte. Nach einer Vorlage von Lukas Strobl setzte Kiedl den Ball halbvolley ins Netz. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der neunten Minute gelang Dejan Misic der Ausgleich mit einem artistischen Seitwärtszieher.

Wallern/St. Marienkirchen übernahm nun das Kommando. Nur drei Minuten später, in der zwölften Minute, erhöhte Daniel Steinmayr mit einem Schuss aus dem Rückraum auf 2:1 für die Gäste. Die Weizer hatten Schwierigkeiten, die schnellen Angriffe der Wallerer zu verteidigen, und so war es wenig überraschend, dass Michael Wild in der 25. Minute aus spitzem Winkel das 3:1 erzielte. Die Gäste gaben sich mit dieser Führung noch nicht zufrieden. Philipp Huspek nutzte in der 27. Minute einen Ballverlust im Spielaufbau der inzwischen inferior agierenden Weizer und erhöhte auf 4:1.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Weiz zunächst eine verbesserte Leistung. In der 55. Minute verkürzte Marvin Hernaus auf 2:4, was den Gastgebern wieder Hoffnung gab. Doch die Wallerner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und hielten den Vorsprung souverän.

Ein weiterer und wohl entscheidender Rückschlag für die Weizer folgte in der 75. Minute, als Dejan Misic seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Nach einem haarsträubenden Fehlpass im Aufbau traf Misic via Lattenpendler und stellte den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Spannung bis zum Schluss

Die Weizer gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 88. Minute war es erneut Marvin Hernaus, der zum 3:5 verkürzte. Doch trotz intensiver Bemühungen gelang es den Gastgebern nicht, das Ergebnis weiter zu verbessern. Kurz vor dem Ende traf der SC Weiz noch einmal die Stange - dann war die Partie vorbei.

Regionalliga Mitte: Weiz : Wallern/St. Marienkirchen - 3:5 (1:4)

88 Marvin Hernaus 3:5

75 Dejan Misic 2:5

55 Marvin Hernaus 2:4

27 Philipp Huspek 1:4

25 Michael Wild 1:3

12 Daniel Steinmayr 1:2

9 Dejan Misic 1:1

3 Paul Kiedl 1:0