Deutschlandsberg triumphiert knapp gegen WAC Amateure

In einem packenden Regionalliga-Mitte-Spiel setzten sich die Deutschlandsberger knapp mit 1:0 gegen die WAC Amateure durch. Das entscheidende Tor fiel in der 32. Minute durch Nico Weinberger. Die Wolfsberger Amateure hatten trotz zahlreicher Chancen das Nachsehen und mussten sich schließlich geschlagen geben. Hier ein detaillierter Bericht des spannenden Aufeinandertreffens.

Deutschlandsberger Goldtorschütze Nico Weinberger

Viele Chancen und ein DSC-Tor

Die Partie begann bei hochsommerlichen Temperaturen gleich mit ordentlichem Tempo der beiden Mannschaften. Schon in den ersten Minuten gab es kleine Annäherungen, doch weder die Deutschlandsberger noch die WAC Amateure konnten gefährliche Situationen kreieren. In der 12. Minute hatten die Gäste aus der Steiermark ihre erste gute Chance, die jedoch vom Wolfsberger Torhüter glänzend pariert wurde. Auch die Hausherren kamen nach gut einer Viertelstunde zu einer richtig gefährlichen Situation, die allerdings gerade noch geklärt werden konnte.

In der 21. Minute zeigte Deutschlandsbergs Fuchshofer eine starke Einzelleistung gegen drei Lavanttaler, aber sein Schuss wurde geblockt. Danach folgte eine eher zerfahrene Phase ohne nennenswerte Offensivaktionen. Doch in der 32. Minute war es dann soweit: Nico Weinberger erzielte das 1:0 für die Deutschlandsberger mit einem präzisen Schuss von der 16er-Kante in die rechte Ecke.

Die WAC Amateure reagierten sofort und übernahmen das Kommando. Sie kamen zu einer vielversprechenden Flanke in der 37. Minute, die jedoch nicht verwertet wurde. Kurz vor der Pause hatten die Wolfsberger noch zwei gute Chancen, darunter ein Kopfball, der knapp über das Tor ging. Trotz dieser Bemühungen blieb es zur Halbzeit beim 0:1.

Drangphase der Wolfsberger bleibt unbelohnt

Die zweite Hälfte begann vielversprechend für die WAC Amateure. Sie kamen deutlich besser aus der Kabine und spielten sich einige Möglichkeiten heraus. Der DSC war weiter nicht im zweiten Durchgang angekommen und die Hausherren spielten dafür sehr druckvoll und hatten in der 63. Minute eine herausragende Gelegenheit, doch der Deutschlandsberger Torhüter Jonas Veit zeigte eine starke Parade.

Die Gäste aus Deutschlandsberg konnten in dieser Phase des Spiels kaum offensive Akzente setzen. Ihre langen Bälle brachten meist keinen Erfolg. In der 75. Minute vergaben die WAC Amateure eine weitere Top-Chance, als ein Schuss knapp rechts vorbeiging. Eine hektische Phase, die der DSC hier nun überwinden musste.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit versuchten die Wolfsberger Amateure alles, um den Ausgleich zu erzielen. Sie hatten eine Drangphase mit mehreren Chancen, darunter ein Schuss, der knapp über das Tor ging. Deutschlandsberg verteidigte jedoch geschickt und setzte auf lange Bälle, um Zeit zu gewinnen.

Die fünfminütige Nachspielzeit brachte nochmals Spannung ins Spiel. Die WAC Amateure hatten einen gefährlichen Freistoß, der jedoch über das Tor ging. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und die Deutschlandsberger konnten einen knappen 1:0-Sieg feiern.

In einem intensiven Spiel verpassten die WAC Amateure trotz zahlreicher Chancen den Ausgleich. Deutschlandsberg zeigte sich effizient und konnte den Vorsprung bis zum Ende verteidigen. Die Wolfsberger müssen nun die Niederlage verdauen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, während die Deutschlandsberger drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Stimme zum Spiel

Philip Leitinger (Teammanager DSC): "Wir waren die ersten 20 Minuten sehr gut in der Partie und haben auch nicht unverdient das 1:0 gemacht. Wir hatten auch noch Chancen auf das 2:0 bzw. 3:0, diese leider nicht gemacht. Danach hat der WAC das Heft in die Hand genommen, ohne aber richtig gefährlich zu werden! Bei den wenigen Offensivaktionen war unser Tormann zur Stelle! Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft gegen einen guten Gegner! Die harte Arbeit der letzten Wochen trägt Früchte!"

Aufstellungen

WAC: David Franz Skubl, Nico Six, Bohdan Romaniuk, Florent Hajdini, Michael Brugger (K), Kyrylo Romaniuk, Pascal Müller, Niklas Pertlwieser, Emanuel Ofori Agyemang, Sankara William Karamoko, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Marcel Fritzer, Michael Leon Schweiger, Armin Karic, Michael Morgenstern, Lukas Puff



Trainer: Nemanja Rnic

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Simon Filipovic, Claudio Lipp (K), Jakob Mesaric - Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Mario Gintsberger, Danis Markovic, Bajram Syla - Matej Hoic, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Jakob Hack, Marcus Prattes, Bernd Rindler, Daniel Brandl, Felix Mandl



Trainer: Maurice Amtmann

Regionalliga Mitte: WAC A. : Deutschlandsberg - 0:1 (0:0)

32 Nico Weinberger 0:1

