USV St. Anna/A. unterliegt FC Hertha Wels mit 1:2

Am letzten Tag des Augusts kam es in der Steiermark zum Aufeinandertreffen zwischen St. Anna am Aigen und dem FC Hertha Wels. Ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten konnten die Männer aus Oberösterreich für sich entscheiden und somit weiterhin den Anschluss zur Tabellenspitze wahren.

Frühe Führung der Welser

In der ersten Halbzeit konnten die aufstiegsambitionierten Welser ihrer Favoritenrolle gerecht werden und dominierten das Spiel. Schon in Minute sieben konnte Jonas Schwaighofer auf 0:1 stellen. Nach einem Angriff über die rechte Seite und dem Stanglpass in die Mitte konnte der Stürmer seine Aufgabe erledigen und souverän zum 0:1 einschießen. Die Welser bestimmten das Geschehen in der ersten Halbzeit und konnten kurz nach der Trinkpause in Minute 28 auf 0:2 stellen. Nach einem langen Zuspiel vom rechten Verteidiger über die Abwehr der Steirer stellte Andrija Bosnjak auf 0:2, was folglich auch der Pausenstand war.

St. Anna/A. kämpft sich zurück

In der zweiten Hälfte waren die Spieler von Coach Hannes Höller auf Wiedergutmachung aus und wollten das Spiel noch drehen. Die Halbzeitansprache vom Trainer zeigte Wirkung und in der 58. Minute gelang der Anschlusstreffer. Nach einer einstudierten Eckballvariante verkürzte Markus Klöckl per Kopf auf 1:2 und ließ die Zuschauer nochmals hoffen. Es entwickelte sich ein hitziges Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. St. Anna traf zusätzlich noch zweimal Aluminium und hätte sich aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient. Die Welser retteten die Führung aber über die Zeit und holten wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner (Trainer FC Hertha Wels): „Die erste Halbzeit war sehr dominant von uns und wir bestimmten auch das Spiel. Die Steirer waren mit 0:2 noch gut bedient. Die Gegner stellten aber in der Halbzeit um und kamen immer besser ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer hatten diese mehr vom Spiel und kamen auch zu einigen guten Chancen. Wir konnten die knappe Führung über die Zeit retten und sind glücklich über die 3 Punkte.“

Regionalliga Mitte: St. Anna/A. : FC Hertha Wels - 1:2 (0:2)

58 Markus Klöckl 1:2

28 Andrija Bosnjak 0:2

7 Jonas Schwaighofer 0:1