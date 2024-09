SV Wallern/St. Marienkirchen schlägt FC Gleisdorf 09 dank Doppelschlag

Details Donnerstag, 05. September 2024 12:05

Am Samstag konnte der SV Wallern/St. Marienkirchen gegen den SC Weiz auswärts drei Punkte holen. Dieses Mal ging es - am Mittwochabend - wieder gegen einen Vertreter aus der Oststeiermark und wieder gab es drei Punkte gegen den Verein aus dem Bezirk Weiz. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg.

Frühe Führung durch Wallern/St. Marienkirchen

Bereits in der sechsten Minute hatte FC Gleisdorf 09 eine Freistoßmöglichkeit aus etwa 30 Metern. Schlemmer entschied sich für einen Aufsetzer, den jedoch Wallerns Torhüter Moser sicher zur Ecke klären konnte. Wallern/St. Marienkirchen ließ sich nicht lange bitten und zeigte in der neunten Minute durch Wild auf der linken Außenbahn erstmals ihre Offensivstärke. Sein Querpass auf Huspek wurde jedoch in letzter Sekunde geblockt.

Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase Schwierigkeiten, klare Chancen herauszuspielen, und es kam immer wieder zu Ballverlusten. Doch Wallern/St. Marienkirchen fand zunehmend besser ins Spiel und konnte in der 19. Minute eine defensive Pressing-Situation optimal lösen. Über Wild und Misic gelangte der Ball zu Steinmayr, dessen Abschluss jedoch von Gleisdorfs Schlussmann Lipovac entschärft wurde.

Die Belohnung für Wallerns Offensivdrang folgte schließlich in der 23. Minute. Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite brachte Misic den Ball in den Strafraum, wo Steinmayr trocken zur 1:0-Führung einschob. Nur wenige Minuten später, in der 26. Minute, erhöhte Philipp Mitter nach einer Ecke auf 2:0. Eine flach ausgeführte Ecke erreichte Mitter, der ohne Bedrängnis einschob. In der verbleibenden ersten Halbzeit hatte Wallern weitere gute Chancen. In der 32. Minute versuchte es Huspek aus spitzem Winkel, doch Torhüter Lipovac war erneut zur Stelle. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, verzeichnete Gleisdorf ihre beste Chance, als Puster nach einer Ecke von Schroll den Ball an die Querlatte köpfte.

FC Gleisdorf 09 ohne Fortune

Nach der Pause kam FC Gleisdorf 09 entschlossen aus der Kabine und hatte in der 54. Minute eine gute Chance, doch Schlemmer verzog den Abschluss deutlich. Kurz darauf, in der 55. Minute, klärte Wallerns Mitter in höchster Not nach einem Freistoß zur Ecke. Trotz couragierter Versuche gelang es den Gästen nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen.

In der 61. Minute zeigte Wallern noch einmal ihre Klasse. Acheampong gewann den Ball und startete eine Umschaltsituation über Steinmayr und Huspek, dessen Abschluss jedoch erneut von Lipovac pariert wurde. In der Schlussphase schalteten die Wallerer zwei Gänge zurück, während Gleisdorf bemüht war, jedoch keine zwingenden Chancen mehr kreieren konnte.

Stimme zum Spiel:

Christian Pabst (Obmann-Stellvertreter Gleisdorf): "Es läuft leider nicht bei uns. Weder in sportlicher Hinsicht noch in der Stadionfrage. Die Niederlage ist natürlich sehr bitter, weil wir die Tore innerhalb von wenigen Augenblicken bekommen haben. Das sollte nicht passieren. Aber okay, wir haben uns für den Weg mit den jungen Spielern entschieden. Da müssen wir jetzt durch. Wir werden irgendwann zu punkten beginnen, davon bin ich überzeugt."

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : Gleisdorf - 2:0 (2:0)

26 Philipp Mitter 2:0

23 Daniel Steinmayr 1:0