Bärenstarker ASKÖ Oedt feiert 5:0-Kantersieg gegen SK Treibach

01. September 2024

In einem beeindruckenden Spiel dominierte die ASKÖ Oedt den SK Treibach und sicherte sich einen klaren 5:0-Sieg. Mit Toren von Florian Fellinger, Valdir Henrique Barbosa da Silva, Philipp Frühwirth und Jonathan Ndubisi Alukwu setzte der Aufsteiger ein Ausrufezeichen.

Dominanz der Oedter in der ersten Halbzeit

Bereits in der 34. Minute konnte die ASKÖ Oedt die Führung übernehmen. Florian Fellinger traf zum 1:0 und eröffnete den Torreigen für die Oedter. Sechs Minuten später, in der 40. Minute, baute Valdir Henrique Barbosa da Silva die Führung aus und erzielte das 2:0 für die Heim-Mannschaft. Die Treibacher schafften es in der ersten Halbzeit nicht, der Offensive der Oedter standzuhalten oder selbst gefährliche Akzente zu setzen.

ASKÖ Oedt setzt den Siegeszug fort

Nach der Halbzeitpause setzten die Oedter ihren dominanten Auftritt fort. Bereits in der 51. Minute erhöhte Philipp Frühwirth auf 3:0, was die Vorentscheidung in diesem Spiel bedeutete. Die Treibacher waren weiterhin bemüht, einen Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Abwehr der Oedter stand sicher und ließ nichts zu.

In der 70. Minute konnte Jonathan Ndubisi Alukwu das 4:0 für die Oedter erzielen und damit endgültig alle Hoffnungen der Treibacher auf eine Aufholjagd zunichtemachen. Der Schlusspunkt dieser Partie wurde schließlich in der 77. Minute gesetzt, als Valdir Henrique Barbosa da Silva seinen zweiten Treffer des Tages markierte und den Endstand von 5:0 herstellte.

