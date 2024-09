Junge Wikinger Ried feiern überzeugenden Heimsieg gegen Union Gurten

Details Donnerstag, 05. September 2024 22:27

In der 6. Runde der Regionalliga Mitte empfingen die Jungen Wikinger Ried die Union Raiffeisen Gurten. Damit stand ein Innviertel-Derby auf dem Programm. Die Hausherren konnten dabei auf ganzer Linie überzeugen und feierten einen klaren 4:0-Sieg. Die Rieder Amateure dominierten das Spiel von Beginn an und ließen ihren Gegnern kaum eine Chance.

Frühe Führung und unglückliches Eigentor

Bereits in der 6. Minute brachte Daniel Wimmer die Hausherren mit einem frühen Tor in Führung. Ein präziser Schuss des Kapitäns ließ dem Gästekeeper Oliver Fischer keine Chance - tolle Aktion der Rieder, die sich stark in den Gurtener Strafraum kombinieren: Daniel Wimmer dann mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck. Die frühe Führung spielte den Riedern in die Karten, die daraufhin das Spielgeschehen kontrollierten.

Nur wenig später, in der 19. Minute, erhöhten die Hausherren auf 2:0. Ein Eigentor von Dominic Bauer sorgte für den Ausbau der Führung - ein Pressball im Gurtener Strafraum landet unhaltbar für Oliver Fischer im Tor. Bauer versuchte, eine Hereingabe der Jungen Wikinger zu klären, doch sein Abwehrversuch landete unglücklich im eigenen Netz.

Rieder setzen ihre Dominanz fort

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Die Jungen Wikinger Ried setzten ihre Offensivbemühungen fort und ließen den Gurtenern kaum Luft zum Atmen. In der 64. Minute gab es eine längere Verletzungsunterbrechung, als Pori und Celic heftig zusammenstießen. Doch auch diese Unterbrechung brachte die Rieder nicht aus dem Konzept.

In der 72. Minute gab es erneut eine gefährliche Aktion der Gastgeber. Nach einer Freistoßflanke auf Celic konnte dessen Abschluss jedoch von Fischer pariert werden. Die Gäste hatten weiterhin große Probleme, die Angriffe der Hausherren zu verteidigen.

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 80. Minute. David Berger erzielte das 3:0 nach einem schönen Zuspiel von Daniel Wimmer - Wimmer schickt Berger in die Tiefe und dieser läuft alleine auf den Tormann zu und chipt den Ball ins lange Eck. Damit war das Spiel praktisch entschieden, doch die Rieder hatten noch nicht genug.

In der 83. Minute setzte Mateo Zetic den Schlusspunkt. Mit einem präzisen Schuss sorgte er für das 4:0 und besiegelte den klaren Sieg der Hausherren - Mateo Zetic wird wieder in die Tiefe geschickt und taucht wieder alleine vor dem Tormann auf und schiebt unhaltbar ein. Das ist gleichzeitig der Endstand in einer Partie auf schiefer Ebene.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute ein kollektiver Totalausfall. Die SV Ried war uns in allen Belangen und in allen Phasen des Spiels überlegen. Wir haben heute alles vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen so stark gemacht hat. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, waren immer einen Schritt zu spät und konnten in unseren Ballbesitzphasen kaum etwas kreieren. Dann kamen auch noch eklatante individuelle Fehler dazu, die gegen eine solche Mannschaft brutal bestraft werden. Schlussendlich sind wir mit dem 0:4 sogar noch gut bedient."

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried : Gurten - 4:0 (2:0)

83 Mateo Zetic 4:0

80 David Berger 3:0

19 Eigentor durch Dominic Bauer 2:0

6 Daniel Wimmer 1:0

Foto: Reinhard Schröckelsberger