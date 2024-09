ASKÖ Oedt holt Last-Minute-Sieg gegen Deutschlandsberg

Details Freitag, 06. September 2024 22:40

Im Zuge der sechsten Runde der Regionalliga Mitte trafen der DSC und der ASKÖ Oedt aufeinander. Im Duell zweier formstarker Teams gab es einen Schlagabtausch bis zur letzten Sekunde mit dem besseren Ende für die Gäste aus Oberösterreich. Zum 3:2-Goldtorschützen avancierte Gasper Koritnik in der 92. Spielminute.

Führung für die Gäste

Die erste Torannäherung gelang den Gästen schon in der achten Minute. Die tolle Aktion über die linke Seite endete aber ohne Torerfolg. Ab der 20. Minute kam dann auch der DSC besser ins Spiel, wurde dabei jedoch nicht wirklich gefährlich. So waren es die Gäste, die das Führungstor erzielten. Nach einer tollen Einzelaktion traf Philipp Frühwirth in der 31. Spielminute zum 1:0 für den ASKÖ Oedt. In der Folge ergaben sich weitere Chancen für die Russ-Elf, für einen zweiten Treffer vor der Pause sollte es aber nicht reichen. Mit der durchaus verdienten Halbzeitführung für den ASKÖ Oedt ging es dann auch in die Kabinen.

Schlagabtausch und später Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel übernahm sofort die Heimmannschaft das Kommando und nach nur fünf Minuten sollten diese Bemühungen auch belohnt werden. In Folge einer Offensivaktion des DSC kam es zu einem Handspiel im Strafraum und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Marco Fuchshofer übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich (50. Minute). Dieses Tor gab den Hausherren Auftrieb und zehn Minuten später war das Spiel dann komplett gedreht. Fuchshofer brachte einen Ball auf den zweiten Pfosten, dort stand Matej Hoic und der Torjäger musste nur mehr zum 2:1 einnicken. Kurz darauf wurde Gästetrainer Kurt Russ mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Von diesem Rückschlag ließ sich seine Elf aber nicht aus der Ruhe bringen.

Obwohl der DSC in den folgenden Minuten das Kommando übernahm, kamen die Gäste zum Ausgleich. Valdir Henrique Barbosa da Silva stand in der 79. Minute nach einer Flanke viel zu frei und konnte überlegt ins lange Eck einköpfen. Damit war wieder alles ausgeglichen und einer spannenden Schlussphase stand nichts im Weg. Bis zur 90. Minute sollte allerdings vor den Toren der beiden Mannschaften nicht viel passieren. Doch in der Nachspielzeit bekamen die Gäste nochmal einen Eckball zugesprochen und dieser brachte tatsächlich noch eine Entscheidung. Nach einem Gestochere im Strafraum stand Gasper Koritnik goldrichtig und erzielte das entscheidende 3:2 für die Gäste aus Oberösterreich.

Als Randnotiz muss auch noch erwähnt werden, dass der Sportliche Leiter des DSC, Philip Leitinger, in der Nachspielzeit die Rote Karte erhielt. Das änderte jedoch nichts mehr am Ausgang der Partie. Am Ende entführte der ASKÖ Oedt drei Punkte aus dem Koralmstadion und der DSC musste die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Stimme zum Spiel:

Philip Leitinger (Sportlicher Leiter DSC): „Erste Halbzeit war Oedt besser und hätte auch 2:0 in Führung gehen können. Zweite Halbzeit sind wir sehr gut aus der Kabine gekommen und haben durch einen Elfmeter das 1:1 gemacht. Nach dem 2:1 haben wir eigentlich geglaubt, dass wir den Sieg nach Hause bringen werden, aber dann haben wir durch ein dummes Gegentor das 2:2 erhalten. Beide Mannschaften waren dann mit dem Unentschieden zufrieden und diesmal ist Oedt eben der Lucky Punch gelungen in der Nachspielzeit. Es waren heute ein oder zwei Unkonzentriertheiten, die den Unterschied gemacht haben. Es ist zwar bitter, dass unsere Serie gerissen ist, aber ich kann den Jungs nichts vorwerfen. Am Ende haben wir gegen einen starken Gegner leider verloren."

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : ASKÖ Oedt - 2:3 (0:1)

92 Gasper Koritnik 2:3

81 Valdir Henrique Barbosa da Silva 2:2

61 Matej Hoic 2:1

50 Marco Fuchshofer 1:1

31 Philipp Frühwirth 0:1

Foto: Harald Dostal