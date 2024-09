SK Treibach feiert gegen den USV St. Anna/A. den ersten Saisonsieg

Details Samstag, 07. September 2024 00:34

Der SK Treibach traf in der sechsten Runde der Regionalliga Mitte auf den USV St. Anna/A. Die Vorzeichen vor diesem Duell sprachen klar für die Gäste. Denn während die Heimmannschaft noch auf ihren ersten Sieg wartete, konnten die Gäste in der laufenden Saison schon dreimal voll anschreiben. Am Freitagabend hatten aber die Kärntner das bessere Ende für sich und feierten einen 3:1-Heimerfolg.

Führung dank Elfmeter

Besonders für die Heimmannschaft war der Start in die Partie entscheidend, denn nach vier Niederlagen aus fünf Spielen musste nun endlich der erste Sieg her. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde konnten die Treibacher das Spiel an sich reißen und nach und nach den Druck erhöhen. In der 18. Spielminute kam Martin Lamzari im Strafraum der Gäste an den Ball und wurde zu Fall gebracht. Zum fälligen Strafstoß trat der Gefoulte selbst an und er verwandelte souverän ins linke untere Eck. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Bis zur Halbzeit konnte sich jedoch keine Mannschaft mehr einen Torerfolg erarbeiten und so ging es mit einem 1:0 für die Heimischen in die Kabinen.

Entscheidung nach einer Stunde

Kurz nach der Pause konnten die Gastgeber das so wichtige zweite Tor nachlegen. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Vahid Muharemovic konnte sich Hanno Wachernig am zweiten Pfosten durchsetzen und zum 2:0 einköpfen. Doch für die 350 Besucher in Treibach sollte es noch besser kommen. Nach etwas mehr als einer Stunde war erneut Martin Lamzari zur Stelle und besorgte das 3:0 für die Kärntner. Dank einer Unaufmerksamkeit in der Gäste-Abwehr war der Stürmer nach 62 Minuten auf und davon und bezwang schließlich auch Torhüter Tahir Bilalic mit etwas Glück.

Von den Gästen kam über die gesamte Spieldauer in der Offensive zu wenig und so reichte es auch nur mehr für Ergebniskosmetik. Denn in der 86. Minute reagierte Jonas Gmeindl nach einer Kobald-Ecke im Strafraum am schnellsten und erzielte das 1:3 aus Sicht der Gäste. Für mehr sollte es allerdings nicht mehr reichen. Am Ende feierte der SK Treibach im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg und verließ damit auch den letzten Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel:

Stefan Weitensfelder (Sportlicher Leiter Treibach): „Wir haben heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gebracht, bei der jeder für jeden gekämpft hat und dann haben wir auch Gott sei Dank einmal die Tore geschossen. Das hat uns allen im Verein sehr gutgetan. Wenn wir auch in den nächsten Spielen diese Einstellung auf dem Platz zeigen, ist gegen alle anderen auch etwas möglich. Wir müssen weiterhin so auftreten und die Tore machen, ansonsten kann man in der Regionalliga keine Punkte holen."

Regionalliga Mitte: Treibach : St. Anna/A. - 3:1 (1:0)

86 Jonas Gmeindl 3:1

62 Martin Franz Alexander Lamzari 3:0

49 Hanno Ulrich Wachernig 2:0

18 Martin Franz Alexander Lamzari 1:0