LASK Amateure OÖ holen torreiches Remis bei SK Vorwärts Steyr

Details Samstag, 07. September 2024 16:01

Im Rahmen der sechsten Runde der Regionalliga Mitte stand ein weiteres OÖ-Derby auf dem Programm. Dabei empfing der SK Vorwärts Steyr die LASK Amateure OÖ. Beide Mannschaften fanden sich vor dem Spieltag in der unteren Tabellenhälfte wieder und wollten deshalb wichtige Punkte sammeln. Nach unterhaltsamen 90 Minuten und Chancen auf beiden Seiten stand am Ende ein 2:2-Remis auf der Anzeigetafel.

Frühe Führung und Ausgleich

Die Gäste aus Linz fanden zunächst besser in die Partie. Nach neun Minuten ergab sich für Alexis Tibidi die erste Großchance der Partie, doch Steyr-Tormann Josef Gruber konnte sich im Eins-gegen-Eins auszeichnen. Nur wenig später gingen die Linzer dann aber in Führung. Nach einem Handspiel im Strafraum gab es Elfmeter und Marco Sulzner ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte auf 1:0. Die Heimmannschaft kam daraufhin besser ins Spiel und erzielte in der 29. Minute den Ausgleich. Sommer-Neuzugang Michael Oberwinkler zog direkt ab und ließ LASK-Goalie Clemens Steinbauer keine Abwehrchance. Vor der Pause ergab sich für den Kärntner im Dress der Steyrer auch noch die Chance auf das 2:1, doch nach einem Haken nach innen und dem guten Abschluss scheiterte er am starken Steinbauer im Tor der Gäste.

Steyr dem Siegtreffer näher

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieben die Heimischen am Drücker. Ein Goldnagl-Schuss kurz nach der Pause fand zwar noch nicht den Weg ins gegnerische Tor, aber in der 59. Minute war es dann so weit. Oliver Filip brachte die über 800 Zuseher in der LIWEST Arena mit seinem Treffer zum 2:1 zum Jubeln. Via Innenstange versenkte er den Ball im Tor der Gäste. Die Antwort der LASK Amateure ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später glich Alexis Tibidi das Spiel wieder aus. Mit einem satten Schuss unter die Latte stellte er auf 2:2. Davon ließ sich die Eitl-Elf aber nicht einschüchtern und übernahm sofort wieder das Kommando. Doch sowohl bei einem Schuss von Michael Lageder in der 64. Minute als auch bei einem Abschluss aus kurzer Distanz von Michael Oberwinkler (70. Minute) war das Aluminium im Weg und verhinderte einen Torerfolg. Da sich in der letzten Viertelstunde keine der beiden Mannschaften mehr zwingende Torchancen erspielen konnte, blieb es letztlich bei diesem umkämpften 2:2-Unentschieden und der Punkteteilung.

Stimme zum Spiel:

Markus Eitl (Trainer SK Vorwärts Steyr): „Wir haben schwer ins Spiel gefunden, was sicher auch an der Qualität des Gegners gelegen ist. Dann haben wir uns mühsam in das Spiel gekämpft. Wir nehmen den Punkt, auch wenn es aufgrund der Chancenanzahl eher zwei verlorene Punkte sind. Es ist eine enge Liga und nach den knappen Auswärtsniederlagen zuletzt, bin ich zufrieden, dass wir das 2:2 geholt haben."

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : LASK Amateure OÖ - 2:2 (1:1)

62 Alexis Tibidi 2:2

59 Oliver Filip 2:1

29 Michael Oberwinkler 1:1

12 Marco Alessandro Sulzner 0:1

Foto: Harald Dostal