Zehn Gegentore in zwei Spielen: SC Weiz geht gegen WAC Amateure unter

Details Samstag, 07. September 2024 22:03

In der 6. Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Weiz und den WAC Amateuren. Die Wolfsberger zeigten eine beeindruckende Leistung und besiegten die Weizer deutlich mit 5:0. Vor allem Sankara William Karamoko und Daniel Goriupp glänzten mit jeweils zwei Treffern. Die Gastgeber kassieren damit in zwei Spielen zehn Tore - denn vorige Woche setzte es gegen Wallern - ebenfalls zu Hause ein 3:5



WAC Amateure setzen frühe Akzente

Die Begegnung begann mit einem offensiven WAC Amateure-Team, das sofort versuchte, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Bereits in der 22. Minute fiel das erste Tor für die Gäste. Sankara William Karamoko nutzte eine Chance und brachte die Wolfsberger Amateure mit 1:0 in Führung. Die Weizer versuchten zwar zu reagieren, fanden jedoch keine Mittel, um die gut organisierte Defensive der Gäste zu überwinden. Das Spiel ging mit einem knappen Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Wolfsberger den Druck weiter und wurden für ihre Bemühungen belohnt. In der 63. Minute verwandelte Michael Brugger einen Elfmeter sicher zum 2:0 für die WAC Amateure. Dieser Treffer schien die Moral der Weizer endgültig zu brechen, denn nur drei Minuten später schlug Sankara William Karamoko erneut zu und erhöhte auf 3:0.

Der SC Weiz war völlig überfordert und konnte den anstürmenden WAC Amateuren nichts mehr entgegensetzen. In der 72. Minute war es Daniel Goriupp, der nach einer schönen Kombination das 4:0 erzielte. Die Gäste hatten das Spiel nun fest im Griff und ließen den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen, während die Weizer kaum noch ins Spiel fanden.

In der Schlussphase setzte Goriupp mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt. In der 90. Minute stellte er mit einem präzisen Abschluss den 5:0-Endstand her. Die wenigen Minuten Nachspielzeit änderten nichts mehr am klaren Ausgang der Partie, und die WAC Amateure feierten einen hochverdienten Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Bei so einem Ergebnis gibt es ehrlich gesagt wenig zu sagen. Das war leider zu wenig. bis zur Pause hatten wir Torchancen, waren bis zum Elfer im Spiel. Ich will mich jetzt gar nicht auf das Durchschnittsalter hinausreden. Der Sieg für den Gegner in Ordnung, obwohl wohl etwas zu hoch. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob der Schiedsrichter immer richtig entschieden hat."

Regionalliga Mitte: Weiz : WAC A. - 0:5 (0:1)

93 Daniel Goriupp 0:5

72 Daniel Goriupp 0:4

66 Sankara William Karamoko 0:3

63 Michael Brugger 0:2

22 Sankara William Karamoko 0:1