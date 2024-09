Nach vier Pleiten in Serie: UVB Vöcklamarkt schießt Wildon ab

Details Sonntag, 08. September 2024 18:25

In der 6. Runde der Regionalliga Mitte trafen die UVB Vöcklamarkt und der SV Wildon aufeinander. Das Spiel im Black Crevice Stadion Vöcklamarkt endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für die Gastgeber. Nach einer Serie von Niederlagen konnte sich die Kletzl-Elf eindrucksvoll rehabilitieren und zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum.

UVB-Coach Bernhard Kletzl darf sich nach vier Niederlagen erstmals wieder über einen Sieg freuen

Doppelschlag zum Pausenpfiff

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, und beide Mannschaften tasteten sich in den ersten 15 Minuten ab. Chancen waren zunächst Mangelware, und die Fans warteten noch auf das erste Tor des Abends. Eine erste Möglichkeit der Vöcklamarkter in der 20. Minute konnte nicht in Zählbares umgewandelt werden. Auch eine weitere Chance in der 35. Minute blieb ungenutzt, sodass der Spielstand weiterhin 0:0 blieb.

Erst kurz vor der Halbzeitpause nahm die Partie an Fahrt auf. Mit Beginn der Nachspielzeit fiel das erste Tor für die UVB Vöcklamarkt durch Fabio Födinger, der den Ball im Netz unterbrachte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dies war zugleich der Dosenöffner für Vöcklamarkter, welche sofort nachlegen konnten: Nur eine Minute später erhöhte Andrej Pavlovic auf 2:0. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Vöcklamarkt lässt Wildon keine Chance

Die Kleeblätter zeigten sich auch im zweiten Durchgang weiterhin spielfreudig und drückten auf weitere Tore. Zehn Minuten nach Wiederbeginn hatten die Vöcklamarkter einen Weitschuss, der vom Gästetorhüter pariert wurde und zu einer Ecke führte. Der darauffolgende Kopfball ging jedoch knapp neben das Tor der Gäste.

Die UVB drückte weiter aufs Gaspedal und konnte kurz darauf das Spiel vorentscheiden. Sommerneuzugang Andrej Pavlovic feuerte aus der Distanz einfach auf den Kasten und stellte nach knapp einer Stunde via Innenstange auf 3:0. Dadurch die Wildoner nun noch mehr riskieren mussten, kamen die Hausherren natürlich zu weiteren Torchancen. Den Endstand von 4:0 präsentierte den über 500 Zuschauern kurz vor dem Schlusspfiff Doppelpacker Fabio Födinger. Abermals durch einen Weitschuss schepperte es im Kasten der Steirer. Somit gewannen die Kleeblätter nach vier Niederlagen in Serie hochverdient gegen den SV Wildon. Die Gäste hatten zwar die ein oder andere Möglichkeit, doch wirklich zwingend gefährlich wurde der Aufsteiger nie.

Mit diesem überzeugenden Auftritt konnte die UVB Vöcklamarkt wichtige Punkte sammeln und sich eindrucksvoll von den letzten Niederlagen rehabilitieren. Der SV Wildon hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um weiter in der Tabelle nicht weiter abzurutschen.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Ganz wichtiger Sieg nach den letzten Wochen. Die Mannschaft hat sich belohnt und von Anfang an Gas gegeben. Wir sind hinten gut gestanden und haben die Null gehalten. Die Erleichterung aktuell ist natürlich groß, aber es geht weiter. In den ersten 25 Minuten hat man schon sehr gesehen, dass wir extrem verunsichert waren, aber das 1:0 war dann der Dosenöffner für uns. Im zweiten Durchgang waren wir klar überlegen, wobei der Gegner nie aufgegeben hat und sogar nach dem 4:0 noch alles probiert hat."

Aufstellungen

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Daniel Maganic, Moritz Gaugger, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Roland Nagy, Andrej Pavlovic, Niklas Sickinger - Lukas Schlosser



Ersatzspieler: Lukas Purrer, Marius Brandmayr, David Prommegger, Severin Hager, Baran Akyol, Gábor Tamás Barta



Trainer: Bernhard Kletzl

Wildon: Marvin Wieser - Moritz Holzerbauer, Julian Selmeister, Denis Perger, Nazar Gurban, Nemanja Mitrovič, Robert Pusaver - Sandro Foda, Patrick Franz Schlatte (K), Almin Veladzic - Samir Mujkanovic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Felix Pegam, Florian Jessenitschnig, Lukas Hirschböck, Miha Kancilija, Denys Myshchyk



Trainer: BEd Roland Spreitzer

Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt : Wildon - 4:0 (2:0)

88 Fabio Födinger 4:0

58 Andrej Pavlovic 3:0

47 Andrej Pavlovic 2:0

45 Fabio Födinger 1:0