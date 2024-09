DSV Leoben gewinnt Torspektakel gegen SK Treibach

Details Samstag, 14. September 2024 11:04

Aufgrund der Regenfälle fand am Freitagabend nur ein Spiel in der Regionalliga Mitte statt. Dabei standen sich im Rahmen der siebten Runde der Tabellenführer aus Leoben und die Gäste aus Treibach gegenüber. Nach einem frühen Doppelschlag sahen die Heimischen schon wie die sicheren Sieger aus, doch die Gäste kämpften sich tapfer zurück und schnupperten an der Sensation. Am Ende besiegelten aber zwei späte Tore den Heimsieg für den DSV Leoben, der mit diesem 5:2-Erfolg weiterhin an der Spitze bleibt.

Blitzstart des DSV

Trotz unangenehmer Bedingungen fanden die Hausherren sehr gut in die Partie und nach nur wenigen Minuten konnten die 570 Zuseher am Monte Schlacko auch schon das erste Mal jubeln. Nach einem wunderbaren Heber hinter die Abwehr von Anil Aydin tauchte sein Bruder Okan Aydin frei vor dem Treibacher Tor auf und versenkte den Ball souverän mit dem zweiten Kontakt im rechten unteren Eck. Angetrieben von diesem Torerfolg in der sechsten Minute setzten die Leobener die Gäste weiterhin unter Druck. Nur neun Minuten später sollten sich die Bemühungen erneut bezahlt machen. Wieder war es ein toller Pass in die Tiefe und der Führende der Torschützenliste, Thomas Hirschhofer, stellte souverän auf 2:0. Allerdings gab es in dieser frühen Phase der Partie auch eine bittere Nachricht für die Donawitzer, denn Okan Aydin musste in der 22. Minute verletzungsbedingt vom Feld. Für ihn kam Denis Tomic. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte tat sich dann nicht mehr viel. Leoben verwaltete den Vorsprung mit viel Ballbesitz und die Gäste aus Kärnten hatten dem wenig entgegenzusetzen. Zwar ergaben sich immer wieder im Ansatz Konterchancen, diese wurden allerdings nicht ordentlich zu Ende gespielt. In der 40. Minute hatte Hirschhofer nochmals eine nennenswerte Möglichkeit. Sein Abschluss nach einer Flanke von links landete aber nur an der Stange und so ging es mit einem 2:0 in die Halbzeit.

Aufbäumen der Gäste

Nach der Halbzeit zeigte sich ein anderes Bild, denn nun waren die Gäste deutlich besser im Spiel und stellten Tormann Zan Pelko immer wieder vor Aufgaben, die dieser jedoch meist bravourös löste. Besonders nach Standards sorgten die Treibacher immer wieder für Gefahr. In der 74. Minute war aber auch er dann geschlagen. Nach einer Flanke von links kam Manuel Tialler am zweiten Pfosten zum Ball. Er legte perfekt zurück in die Mitte und Ex-Profi Michael Novak musste nur noch zum Anschlusstreffer einschieben. Die Antwort der Donawitzer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter und Hirschhofer verwandelte souverän zum 3:1. Er schickte Torhüter Patrick Böck in die falsche Ecke und schob den Ball flach ins Tor. Doch die Kärntner blieben dran und kamen in der 83. Minute erneut zum Anschlusstreffer. Vahid Muharemovic brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten und fand dort seinen Abwehrchef Hanno Wachernig. Dieser konnte unbedrängt zum 2:3 ins kurze Eck verwandeln und brachte so nochmal Spannung in die Partie.

Späte Entscheidung

Zur Freude der Zuseher am Monte Schlacko konnte der DSV auch auf diesen Gegentreffer sofort antworten. Vom Anstoß weg kam der Ball zu Thomas Maier und der bezwang Keeper Böck mit einem Aufsetzer aus circa 20 Metern und besorgte somit die erneute Zwei-Tore-Führung. Zum Abschluss durfte sich dann auch Kevin Friesenbichler in die Torschützenliste eintragen. In der 95. Spielminute kam er am Sechzehner an den Ball, ließ einen Treibacher aussteigen und versenkte per Flachschuss zum 5:2-Endstand für die Hausherren.

Auch wenn der DSV Leoben zwischenzeitlich zittern musste und nicht über 90 Minuten souverän agierte, steht am Ende ein deutlicher 5:2-Sieg zu Buche. Damit bleiben sie weiterhin an der Tabellenspitze, während der SK Treibach trotz eines beherzten Auftrittes beim Titelfavoriten die Heimreise ohne Punkte antreten muss.

Stimme zum Spiel:

Stefan Weitensfelder (Sportlicher Leiter Treibach): „Wir sind leider nicht gut gestartet und hatten zu viel Respekt vor Leoben, die auch großen Druck ausgeübt haben und auch schnell mit 2:0 in Führung gegangen sind. Zweite Halbzeit sind wir sehr stark aus der Kabine gekommen, hatten einige Torchancen und hätten uns einen Punkt verdient. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch gegen Topmannschaften in der Liga mithalten kann. Leider haben wir jedesmal nach dem Anschlusstreffer, direkt wieder ein Tor bekommen. Auch wenn in dieser Partie auf jeden Fall ein Punkt für uns möglich gewesen wäre und es sehr schade ist, aufgrund der vielen Torchancen, macht mir der Auftritt Hoffnung für die nächsten Spiele."

Regionalliga Mitte: Leoben : Treibach - 5:2 (2:0)

95 Kevin Friesenbichler 5:2

84 Thomas Maier 4:2

83 Hanno Ulrich Wachernig 3:2

78 Thomas Hirschhofer 3:1

74 Michael Novak 2:1

15 Thomas Hirschhofer 2:0

6 Okan Aydin 1:0

Fotos: RIPU