WAC Amateure nach 2:0 über SV Wallern/St. Marienkirchen auf Tabellenplatz zwei

Details Sonntag, 15. September 2024 21:24

Im einzigen Sonntagsspiel der siebten Runde der Regionalliga Mitte empfingen die WAC Amateure den SV Wallern/St. Marienkirchen. Erwartet wurde ein Duell auf Augenhöhe, trennte die beiden Mannschaften doch nur ein Punkt voneinander in der Tabelle. Am Ende setzten sich aber die Heimischen mit 2:0 durch. Dank der Treffer von Sankara Karamoko und Emanuel Agyemang überholt die Rnic-Elf die Gäste aus Oberösterreich in der Tabelle und springt vorübergehend sogar auf den zweiten Tabellenplatz.

Die WAC Amateure dürfen sich über den zweiten Tabellenplatz freuen

Frühe Führung für die WAC Amateure

Bei schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden Teams, die neben dem tiefen Platz auch mit starkem Wind zurechtkommen mussten. Nach einer chancenarmen Anfangsphase fanden dann aber die Heimischen besser in die Partie und konnten früh in Führung gehen. Daniel Goriupp schickte in der 14. Minute Sankara Karamoko mit einem Lochpass in die Tiefe und der Mann von der Elfenbeinküste blieb vor Patrick Moser cool und schob zum 1:0 für die Gastgeber ein. Dies war bereits der vierte Saisontreffer für den Stürmer der WAC Amateure. Im Anschluss an diesen Treffer wachten auch die Gäste aus Oberösterreich auf und fanden die eine oder andere Torchance vor. Doch WAC-Goalie David Skubl konnte sich auszeichnen und so blieb es bis zum Pausenpfiff bei der knappen Führung für die Rnic-Elf.

Trainer Nemanja Rnic darf auf die Leistungen seiner jungen Truppe stolz sein

Entscheidung erst in der Nachspielzeit

Aufgrund des Rückstandes mussten die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte aktiver werden und so versuchten sie die spielstarken Wolfsberger früher unter Druck zu setzen. Dies gelang jedoch nur bedingt, denn die jungen Kärntner konnten sich immer wieder lösen und fanden dadurch große Räume im Umschaltspiel vor. Die Entscheidung ließ aber auf sich warten, denn zahlreiche vielversprechende Angriffe der Gastgeber wurden entweder nicht ordentlich zu Ende gespielt oder der Abschluss fand nicht den Weg ins Tor. So blieben die Gäste aufgrund des knappen Rückstandes bis zur Nachspielzeit im Spiel. Doch Ex-Profi Philipp Huspek und seinen Kollegen gelang es an diesem Tag nicht, die stabile Defensive der WAC Amateure zu knacken. In der 93. Minute konnten die Kärntner dann doch noch für die Entscheidung sorgen und auf 2:0 stellen. Nach Zuspiel von Lukas Puff verschaffte sich Emanuel Agyemang mit einem Haken etwas Platz und brachte den Ball per Aufsetzer im Tor unter.

Schlussendlich setzten sich die WAC Amateure also nicht unverdient gegen die Gäste aus Wallern durch. Dank diesem 2:0-Sieg halten die Kärntner nun bei 13 Punkten und klettern bis auf Tabellenplatz zwei. Die Haidacher-Elf muss sich hingegen nach drei Siegen hintereinander wieder geschlagen geben. Damit belegen die Oberösterreicher weiterhin mit elf Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel:

Michael Brugger (Kapitän WAC Amateure): „Erste Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei wir früh das 1:0 gemacht haben. In der zweiten Halbzeit ist Wallern dann höher gestanden und hat mehr Druck nach vorne gemacht. Dadurch hatten wir viele Räume zum Umschalten, haben das auch gut gemacht und sind auch zu einigen Chancen gekommen. Auch wenn wir zum Schluss noch das 2:0 gemacht haben, hätten wir den Sack schon viel früher zumachen müssen. Im Großen und Ganzen war es aber ein verdienter Sieg."

Regionalliga Mitte: WAC A. : Wallern/St. Marienkirchen - 2:0 (1:0)

93 Emanuel Ofori Agyemang 2:0

14 Sankara William Karamoko 1:0

Fotos: RIPU