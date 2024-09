SC Weiz feiert deutlichen 4:0-Sieg gegen USV St. Anna/A.

Details Freitag, 20. September 2024 21:39

In einem einseitigen Spiel der 8. Runde in der Regionalliga Mitte konnte der SC Weiz einen klaren 4:0-Sieg gegen den USV St. Anna/A. verbuchen. Thomas Fink und Marvin Hernaus glänzten als herausragende Torschützen des Abends. Bereits in der ersten Halbzeit setzte sich die Heimmannschaft durch ein Traumtor von Fink in Führung und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte aus.



Fink eröffnet den Torreigen

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang dem SC Weiz in der 38. Minute die Führung. Thomas Fink erzielte ein sehenswertes Tor aus über 20 Metern Entfernung, das unhaltbar im Winkel des gegnerischen Tores einschlug. Dieses Traumtor brachte die Weizer mit 1:0 in Führung.

Hernaus dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel noch mehr an Fahrt auf. Der SC Weiz dominierte das Geschehen und drängte die Gäste zunehmend in die Defensive. In der 55. Minute konnte Marvin Hernaus seine starke Leistung mit einem Tor zum 2:0 krönen. Nur zwei Minuten später, in der 57. Minute, legte Hernaus nach und erzielte seinen zweiten Treffer des Abends, was den Spielstand auf 3:0 erhöhte.

Die Gäste aus St. Anna/A. hatten Mühe, ins Spiel zurückzufinden, und konnten keine nennenswerten Chancen herausspielen. Der SC Weiz hingegen kontrollierte das Spiel. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, in der 83. Minute, setzte Thomas Fink den Schlusspunkt. Mit seinem zweiten Tor des Abends zum 4:0 stellte er den Endstand her und krönte damit seine herausragende Leistung.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Natürlich muss man mit so einem Sieg zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch sehr verdient drei Punkte geholt haben. Der Sieg war auch sehr wichtig nach den Spielen zuletzt, die nicht nach Wunsch verlaufen sind. Die Mannschaft hat heute gezeigt, was in ihr steckt. Der Sieg bringt Selbstvertrauen. Die Jungs müssen aber hart weiterarbeiten. Der Fokus liegt schon auf dem nächsten Spiel."

Regionalliga Mitte: Weiz : St. Anna/A. - 4:0 (1:0)

83 Thomas Fink 4:0

57 Marvin Hernaus 3:0

55 Marvin Hernaus 2:0

38 Thomas Fink 1:0