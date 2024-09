Chancenloser SV Wildon verliert beim SK Treibach mit 4:0

Details Samstag, 21. September 2024 03:16

Am Freitagabend trafen im Turnerwald-Stadion die beiden Aufsteiger Treibach und Wildon aufeinander. In der achten Runde der Regionalliga Mitte wurde eine kampfbetonte Partie auf Augenhöhe erwartet, doch der SK Treibach war über die gesamten 90 Minuten die überlegene Mannschaft. Durch Treffer von Hanno Wachernig, Martin Lamzari und Lukas Pippan konnten die Kärntner verdientermaßen ihren zweiten Saisonsieg feiern. Marvin Wieser (hier im KSV-Dress) wurde an diesem Abend von seinen Vorderleuten im Stich gelassen

Entscheidung bereits in Halbzeit eins

Nach den Niederlagen zuletzt wollten beide Teams wieder wichtige Punkte sammeln, um sich aus den unteren Tabellenregionen zu befreien. Ins Spiel fanden zunächst aber nur die Treibacher, die die ersten 30 Minuten dominierten, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Die Wildoner hingegen taten sich von Beginn an extrem schwer und fanden kein Mittel gegen die kompakten Kärntner. In der 27. Minute gab es dann die erste nennenswerte Chance für die Heimischen. Marius Maierhofer eroberte am linken Flügel die Kugel und brachte diese dann in den Strafraum. Dort stand Martin Lamzari komplett frei, doch seine Direktabnahme konnte Marvin Wieser im Tor der Gäste noch sensationell abwehren. Beim anschließenden Eckball in der 30. Minute war es dann aber so weit. Vahid Muharemovic brachte den Ball zur Mitte und Hanno Wachernig konnte sich in der Mitte durchsetzen und den Ball im rechten Eck unterbringen – 1:0 der neue Spielstand.

Auch nach diesem Treffer fanden die Wildoner kaum ins Spiel und so dauerte es nicht lange, bis die Kärntner nachlegen konnten. In der 41. Minute führte erneut eine Flanke zum Erfolg. Ognjen Gigovic wurde am linken Flügel nicht attackiert und brachte den Ball zur Mitte auf Stürmer Lukas Pippan. Dieser war im Strafraum völlig frei und konnte aus circa zehn Metern zum 2:0 einköpfen. Nur zwei Minuten später wurde Pippan dann zum Vorlagengeber. Mit einem Alleingang arbeitete er sich in den Gästestrafraum und fand dort den richtigen Zeitpunkt für das Abspiel und Martin Lamzari musste den Ball zum 3:0 nur mehr flach ins Tor schieben. Nach diesem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit ging es mit einem deutlichen 3:0-Vorsprung für die Kärntner in die Kabinen.

Treibach souverän – Wildon schwach

Viel änderte sich nicht am Spielverlauf in den zweiten 45 Minuten. Treibach war nach wie vor die überlegene Mannschaft am Feld und die Gäste kamen auch in der zweiten Hälfte kaum zu gefährlichen Situationen. Schon in den ersten Minuten nach der Pause zeichnete sich ab, dass die Heimischen dem vierten Treffer näher sind als die Gäste dem ersten. Doch es dauerte bis zu 60. Minute, ehe die Kärntner auf 4:0 erhöhten. Wieder fand Muharemovic mit einer Ecke von rechts den Kopf seines Abwehrchefs und Wachernig erzielte sein bereits viertes Saisontor.

Da Wildon auch in der Schlussphase nicht in der Lage war, zuzulegen, blieb es am Ende bei diesem Ergebnis. Der einzige Wildoner, der an diesem Abend Normalform erreichte, war Tormann Wieser und bei ihm können sich die Gäste auch bedanken, dass die Niederlage in der Schlussphase nicht noch höher ausgefallen ist, denn die Treibacher fanden noch die eine oder andere Chance vor. Mit diesem Sieg schließen die Treibacher zu Wildon auf. Beide Mannschaften halten nun bei sieben Punkten und befinden sich weiterhin in der unteren Tabellenhälfte. Doch während Wildon seine Punkte vor allem zu Beginn der Saison holte und nun etwas abrutschte, zeigte die Formkurve bei den Treibachern in den letzten Wochen deutlich nach oben.

Stimme zum Spiel:

Stefan Weitensfelder (Sportlicher Leiter Treibach): „Nach der Leistung in Leoben hat sich schon abgezeichnet, dass wir uns jetzt langsam finden. Die Mannschaft hat von Anfang bis Ende eine sehr gute Leistung gezeigt. Auch wenn wir noch höher gewinnen hätten können, sind wir froh, dass wir nun sieben Punkte haben, denn jeder Punkt in der Regionalliga ist für uns schwer zu erarbeiten. In den nächsten Spielen wollen wir nun endlich auch einmal auswärts punkten - wir haben bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Vor allem bei den Standards sind wir zurzeit sehr stark. „Bujko" Muharemovic bringt die Bälle gut zur Mitte und unsere kopfballstarken Innenverteidiger verwerten diese dann."

Regionalliga Mitte: Treibach : Wildon - 4:0 (3:0)

59 Hanno Ulrich Wachernig 4:0

43 Martin Franz Alexander Lamzari 3:0

41 Lukas Maximilian Pippan 2:0

30 Hanno Ulrich Wachernig 1:0

Foto: RIPU