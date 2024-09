Nach Aufholjagd: SV Wallern/St. Marienkirchen gewinnt spektakuläre Partie gegen SK Vorwärts Steyr

Details Samstag, 21. September 2024 04:37

In der achten Runde der Regionalliga Mitte stand am Freitagabend ein OÖ-Derby am Programm. Dabei empfingen die heimstarken Wallerner strauchelnde Steyrer, die besonders auswärts Probleme haben in dieser Saison. Zunächst sah es so aus, als ob der SK Vorwärts Steyr in dieser Partie die ersten Auswärtspunkte einfahren könnte, doch die Eitl-Elf musste nach einer 3:1-Pausenführung noch vier Gegentreffer hinnehmen und stand so am Ende wieder mit leeren Händen da. Daniel Steinmayr glänzte beim 5:3-Sieg seiner Mannschaft mit einem Dreierpack.

Dieser Comeback-Sieg dürfte dem SV Wallern noch lange in Erinnerung bleiben

Steyr führt nach unterhaltsamer erster Halbzeit

Die 500 Zuseher auf der Sportanlage in Wallern mussten nicht lange warten, bis sie auf ihre Kosten kamen. Bereits nach sieben Minuten klopfte der SKV erstmals am Wallerner Gehäuse an, doch Pepe Brekner traf nach einem Stangler von der rechten Seite aus kurzer Distanz nur die Latte. Beim anschließenden Eckball machten es die Gäste dann besser. Michael Martic kam wenige Meter vor dem Tor an die Kugel und verwertete aus dem Getümmel heraus zum 1:0. Die Wallerner waren aber nicht geschockt von diesem frühen Gegentreffer und kamen selbst schnell zu Ausgleichschancen. Nur acht Minuten später landete der Ball dann auch schon im Netz der Gäste. Auf Einladung von Gäste-Tormann Josef Gruber erzielte Torjäger Oliver Affenzeller das 1:1. In der 26. Minute machte der Schlussmann seine Sache besser. Nach einer tollen Kombination über die rechte Seite wurde erneut Affenzeller im 16er bedient, doch diesmal scheiterte er an Gruber. Auch in der 32. Minute wurde es nochmal gefährlich für die Gäste, aber der sehenswerte Volley von Dejan Misic ging knapp am langen Eck vorbei.

Vor der Pause wurden die Gäste allerdings nochmal besser und sorgten für einen Doppelschlag. Zunächst war Alvaro Collazo in der 39. Minute erfolgreich. Er verwandelte einen Freistoß aus spitzem Winkel sehenswert zum 2:1. Nur drei Minuten später war dann Oliver Filip zur Stelle. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte setzte er sich durch und konnte Patrick Moser zum 3:1 bezwingen. Bitter für die Steyrer war allerdings, dass er sich dabei verletzte und wenige Minuten später ausgewechselt werden musste. Bis zur Pause blieb es auch bei diesem Ergebnis und vieles deutete auf die ersten Auswärtspunkte der laufenden Saison für den SKV hin.

Horst Haidacher ist auch in der zweiten Regionalligasaison mit seiner Mannschaft im Spitzenfeld dabei

Verrückte zweite Halbzeit

Zu Beginn von Durchgang zwei dauerte es nur knappe 30 Sekunden, bis die Heimischen den Anschlusstreffer erzielten. Ein schneller Einwurf in den Strafraum wurde von den Gästen nicht konsequent verteidigt und Daniel Steinmayr setzte sich durch und verwertete schließlich seinen eigenen Abpraller zum 2:3. In Folge dieses Treffers kamen die Steyrer aber nochmals besser in die Partie, doch die Chancen konnten entweder von Tormann Moser entschärft werden oder das Tor wurde überhaupt verfehlt. Diese Fahrlässigkeit wurde in der 62. Minute von Daniel Steinmayr bestraft, der mit einem Lupfer auf 3:3 stellte und damit seinen Doppelpack schnürte.

Zu Beginn der Schlussviertelstunde sollte es für die Gäste noch unangenehmer werden. Der kurz zuvor eingewechselte Lorenz Mayrhuber kam in Folge einer Ecke im 16er an den Ball und schloss eiskalt zur erstmaligen Führung für Wallern ab (78. Minute). Von diesem Rückschlag konnte sich die Eitl-Elf nicht mehr erholen und so konnte Steinmayr drei Minuten später seinen Dreierpack schnüren. Erneut führte ein Standard zum Erfolg. Diesmal war es eine Freistoßflanke von der linken Seite, die am Ende bei Steinmayr landete und der brauchte nur mehr zum 5:3 einköpfen. Mit diesem Treffer waren die Gäste endgültig geschlagen und die Elf von Horst Haidacher konnte den Sieg nach einer unglaublichen Aufholjagd sicher ins Ziel bringen.

Dreifach-Torschütze Daniel Steinmayr war maßgeblich am Comeback beteiligt

Mit diesem Sieg klettert Wallern sogar zwischenzeitlich auf Platz drei. Die Trattnachtaler stehen nun bei 14 Punkten und haben damit doppelt so viele Punkte am Konto wie der SK Vorwärts Steyr. Mit nur sieben Punkten liegt der Traditionsverein am zwölften Platz und nach dieser äußerst bitteren Niederlage muss die Eitl-Elf sich für die kommenden Aufgaben schnellstmöglich aufrichten und diesen Freitagabend vergessen.

Stimme zum Spiel:

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern/St. Marienkirchen): „Wir haben grundsätzlich in der ersten Halbzeit auch nicht viel falsch gemacht, aber haben Steyr immer wieder mit Abspielfehlern auf Konter eingeladen. Die Tore, die wir bekommen haben, waren billig. Trotzdem waren wir gut im Spiel, aber im vorderen Drittel nicht effizient genug. Nach dem schnellen Tor zu Beginn der zweiten Hälfte ist das Spiel auf unsere Seite gekippt. Wir haben dann auch die Tore gemacht und Steyr hatte wenig entgegenzusetzen. Mich freut auch, dass die Einwechselspieler einen entscheidenden Beitrag zu diesem Sieg geleistet haben. Dieser Sieg zeigt auch einmal mehr die Moral der Mannschaft, die nie aufgibt und nie aufhört an sich zu glauben."

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : Vorwärts Steyr - 5:3 (1:3)

81 Daniel Steinmayr 5:3

78 Lorenz Mayrhuber 4:3

62 Daniel Steinmayr 3:3

46 Daniel Steinmayr 2:3

42 Oliver Filip 1:3

39 Alvaro Suarez Collazo 1:2

15 Oliver Affenzeller 1:1

8 Michael Martic 0:1

Fotos: Dostal