UVB Vöcklamarkt dreht Partie und feiert Derbysieg über LASK Amateure

Die UVB Vöcklamarkt hat sich in einem spannenden und intensiven OÖ-Derby in der Regionalliga Mitte mit 2:1 gegen die LASK Amateure OÖ durchgesetzt. Die Zuschauer im Black Crevice Stadion Vöcklamarkt sahen eine sehr dominante Heimelf, die den Derbysieg allerdings erst spät im Spiel sichern konnte. Besonders in der zweiten Halbzeit ging es nur mehr auf einen Kasten. Schlussendlich setzten sich die Hausherren dann aber doch knapp und verdient durch.

Bernhard Kletzl feiert durch den knappen Derbysieg gegen die LASK Amateure den zweiten Heimsieg in Serie

UVB gleicht kurz vor der Pause noch aus

Die Partie begann erhöhtem Druck der Heimischen. Die Hausruckviertler kamen gut ins Spiel und fanden gleich in der Anfangsviertelstunde einige Möglichkeiten vor. Es fand allerdings noch keine den Weg ins Tor. Es spielte im ersten Abschnitt über weite Strecken die UVB und hatte bereits gute Chancen auf den Führungstreffer, doch noch hielt die Abwehr der Linzer Stand. Und wie heißt es so oft – Wenn man die Tore nicht macht, bekommt man sie! So auch nach 38 Minuten. Nach Foul von Michael Eberl gab es Elfmeter für die Gäste. Philipp Haberl blieb souverän vom Punkt und verwandelte zur überraschenden Führung der LASK Amateure.

Dies ließen die Kleeblätter aber nicht auf sich sitzen und kamen noch kurz vor der Pause zum Ausgleich. Nach einer schönen Kombination ging es über die rechte Seite, wo Daniel Maganic die Kugel zur Sechzehnerkante spielte. Marco Meilinger blieb cool und setzte das Leder wunderbar in die Maschen. Der wichtige Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel. Somit war im zweiten Durchgang wieder alles offen.

Vöcklamarkt siegt spät

Die Hausherren hatten gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs die große Chance auf die erstmalige Führung. Nach einem Kopfball landete der Ball aber nur an der Oberkante der Latte. Immer wieder spielte sich die Kletzl-Elf gut durch und kam zu einigen Möglichkeiten, die allerdings nie genutzt werden konnten. Ein Schuss in Minute 57 ging nur ans Lattenkreuz. Die Gästeabwehr geriet zunehmend unter Druck, hielt aber lange Stand. Es ging nur mehr auf ein Tor, doch der Ball wollte vorerst noch einfach nicht ins Netz. Doch in der 83. Minute war es schließlich soweit: Fabio Födinger zog von links in die Mitte, spielte den letzten Verteidiger aus und verwandelte eiskalt alleine vor dem Gästetorhüter zum viel umjubelten 2:1-Führungstreffer.

Vom LASK kam schlussendlich einfach nichts mehr, weshalb die Grün-Gelben einen verdienten Heimerfolg bejubeln durften und nun schon bei zwei Siegen in Folge halten. Am Dienstag geht es für beide Mannschaften schon wieder weiter. Auf Vöcklamarkt wartet das Derby in Gurten, während es in Linz zum Amateurduell mit den Wikingern kommt.

Stimme zum Spiel

Bernhard Kletzl (Trainer UVB Vöcklamarkt): "Es war ein sehr verdienter Heimsieg. Wir hatten ein totales Chancenplus und müssten eigentlich schon in der ersten Halbzeit 3:0 führen. Bekamen das 0:1, doch konnten vor der Halbzeit zum Glück noch ausgleichen – das war ganz wichtig für die Psyche! In der zweiten Halbzeit haben wir dann wirklich nur mehr auf ein Tor gespielt. Das Einzige, was ich heute bemängeln kann, ist die Chancenauswertung, aber mit der Leistung war ich sehr zufrieden."

Am Dienstag wartet das Derby gegen Gurten – was erwartet/erhofft ihr euch?

Bernhard Kletzl: "Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Gurten ist auf ihrem Platz eine extrem stabile Mannschaft. Trotzdem war es wichtig, dass wir aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte geholt haben. Man sieht also schon, dass unser Trend stark nach oben zeigt und wir dort hinfahren, um natürlich etwas mitzunehmen."

Aufstellungen

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Daniel Maganic, Moritz Gaugger, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Roland Nagy, Andrej Pavlovic, Niklas Sickinger - Lukas Schlosser



Ersatzspieler: Lukas Purrer, Marius Brandmayr, David Prommegger, Alexandru-Eduard Tismonar, Baran Akyol, Gábor Tamás Barta



Trainer: Bernhard Kletzl

LASK: Moritz Schrenk - Tomas Kristian Galvez, Sebastian Leitner, Armin Midzic, Kevin Lebersorger, Patrik Peric - Enis Safin, Tarik Brkic, Yanis Eisschill (K) - Oumar Diallo, Philipp Haberl



Ersatzspieler: Sanih Mujanovic, Brandon Edward Pursall, Sammy Samuel Mohammad, Mamadou Dianko, Jonas Ilk, Rocco Vicol



Trainer: Radovan Krivokapic

Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt : LASK Amateure OÖ - 2:1 (1:1)

83 Fabio Födinger 2:1

43 Marco Meilinger 1:1

38 Philipp Haberl 0:1

Foto: Alois Huemer

