FC Hertha Wels bezwingt Union Gurten dank Bosnjak-Elfer

Details Samstag, 21. September 2024 21:08

In der 8. Runde der Regionalliga Mitte empfing der FC Hertha Wels die Mannschaft von Union Gurten in einem spannenden Duell. Die Herthaner setzten sich im OÖ-Derby mit 1:0 durch und sicherten sich damit wertvolle drei Punkte. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der 16. Minute durch Andrija Bosnjak. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang es den Gurtenern nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so blieb es beim knappen Sieg für die Gastgeber.



Frühe Führung für die Welser

Die Anfangsphase war von intensiven Zweikämpfen geprägt, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der 16. Minute gelang es den Welsern, die Führung zu übernehmen. Andrija Bosnjak traf vom Elfmeterpunkt zum 1:0 für die Gastgeber. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart von Union Gurten, Oliver Fischer, keine Chance.

Die frühe Führung spielte den Herthanern in die Karten. Sie konnten sich nun etwas zurückziehen und Union Gurten das Spiel machen lassen. Die Gurtener erhöhten den Druck und suchten nach Lücken in der Defensive der Welser, jedoch ohne Erfolg. Die Abwehrreihe um Simon Gasperlmair und Patrick Obermüller stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Auch der Torhüter der Welser, Indir Duna, zeigte sich in bestechender Form und vereitelte mehrere Versuche der Gäste.

Gurtner rennen vergeblich an

Nach der Halbzeitpause intensivierte Union Gurten ihre Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Das Team von Trainer Peter Madritsch kam mit neuem Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Tobias Schott und Felix Sickinger versuchten, das Spiel an sich zu reißen und ihre Stürmer in Szene zu setzen. Doch die gut organisierte Defensive der Welser machte ihnen das Leben schwer.

In der 60. Minute hatte Fabian Wimmleitner die beste Chance für die Gäste, als er nach einem schönen Spielzug plötzlich frei vor dem Tor auftauchte. Sein Schuss ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Die Gurtener gaben nicht auf und spielten weiter mutig nach vorne. Auch Jakob Horner versuchte sich mit einem Distanzschuss, doch auch dieser verfehlte sein Ziel.

Auf der anderen Seite blieben die Welser bei Kontern gefährlich. Andrija Bosnjak, der Torschütze des Tages, sorgte immer wieder für Unruhe in der gegnerischen Hälfte. Doch auch die Defensive von Union Gurten zeigte sich zunehmend stabiler und ließ keine weiteren Treffer der Welser zu. In der 80. Minute verpasste Adrian Castro Mesa die Entscheidung, als er nach einem schnellen Konter nur knapp das Tor verfehlte.

Die Gurtener warfen dann alles nach vorne und versuchten, den erlösenden Ausgleich zu erzielen. Doch die Zeit lief gegen sie. In der 93. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte damit den knappen 1:0-Sieg des FC Hertha Wels.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Eigentlich war das eine klassische 0:0-Partie. Wels war in der ersten Halbzeit spielbestimmend und wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel. Es ist bitter, dass man durch einen geschenkten Elfmeter das Spiel verliert, ein Punkt wäre leistungsgerecht gewesen."

Regionalliga Mitte: FC Hertha Wels : Gurten - 1:0 (1:0)

16 Andrija Bosnjak 1:0