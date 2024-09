Enge Kiste zwischen Jungen Wikinger Ried und FC Gleisdorf 09

Details Samstag, 21. September 2024 21:14

In der 8. Runde der Regionalliga Mitte standen sich die Jungen Wikinger Ried und der FC Gleisdorf 09 gegenüber. Bei den Gleisdorfern stand erstmals Neo-Trainer Marko Kovacevic an der Seitenlinie. Trotz eines ereignisreichen Spiels mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten konnten weder die Rieder noch die Gleisdorfer den Ball im Netz unterbringen. Nach 95 Minuten intensiven Kampfes endete die Partie mit einem 0:0-Unentschieden.



Chancenreiche erste Halbzeit

Bereits in der 5. Minute gab es die erste gefährliche Aktion, als Conrad Scholl von den Jungen Wikingern Ried einen Schuss abgab, der jedoch nur das Außennetz traf. Die Rieder ließen nicht locker und erarbeiteten sich weiterhin Chancen. In der 29. Minute war es Mateo Zetic, der nach einem schönen Angriff einen Schuss knapp am Tor vorbeisetzte. Die Jungen Wikinger blieben damit gefährlich und setzten die Gleisdorfer Abwehr immer wieder unter Druck.

Auch der FC Gleisdorf 09 hatte seine Momente. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, hatten die Jungen Wikinger Ried nach einer Ecke eine vielversprechende Möglichkeit. Nico Wiesinger kam zum Kopfball, verfehlte aber das Tor nur knapp. So ging es nach einer spannenden ersten Halbzeit mit einem 0:0 in die Kabinen.

Keine Tore trotz weiterer Chancen

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Beide Teams zeigten sich offensivfreudig, doch die Defensivabteilungen blieben standhaft. In der 62. Minute verzeichnete der FC Gleisdorf 09 eine weitere Chance, als Niko Johann Lieber einen Schuss abgab, der jedoch am Tor vorbeiging. Die Gleisdorfer drängten auf den Führungstreffer, doch es sollte ihnen an diesem Tag nicht gelingen.

Die beste Gelegenheit für den FC Gleisdorf 09 kam in der 75. Minute, als Christian Berger einen Schuss abfeuerte, den der Rieder Torwart Christian Lapsin jedoch glänzend parierte. Lapsin war über das gesamte Spiel hinweg ein sicherer Rückhalt für die Jungen Wikinger Ried und bewahrte sein Team mehrfach vor einem Rückstand.

Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend und intensiv. Die Zuschauer sahen zahlreiche Angriffe und Torschüsse, doch beide Mannschaften scheiterten immer wieder an den gut organisierten Abwehrreihen und den starken Torhütern.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gleisdorf): "Gegen eine junge Rieder Mannschaft, die sehr gut im Ballbesitz ist, haben wir aus dem Spiel heraus wenig zugelassen. Wir hatten sogar gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Ich bin mit der Leistung also jedenfalls zufrieden. Den Punkt nehmen wir mit und fokussieren uns schon auf die nächsten Aufgaben."