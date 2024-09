WAC Amateure setzen Erfolgslauf gegen ASKÖ Oedt fort

Details Samstag, 21. September 2024 23:14

In der achten Runde der Regionalliga Mitte empfingen die WAC Amateure die Gäste aus Oedt am Sportplatz in Sankt Andrä. In einer ausgeglichenen und umkämpften Partie zwischen zwei Teams, die in der oberen Tabellenhälfte liegen, hatten am Ende die Hausherren das bessere Ende für sich. Pascal Müller war es, der mit seinem Goldtor für den 1:0-Sieg sorgte. Trainer Nemanja Rnic kann sich im Moment vor allem auf die Defensivarbeit seiner Mannschaft verlassen

Vergebener Elfer in ausgeglichener Partie

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe zwischen den beiden Teams, die einen guten Start in die Saison erwischten. Vor allem die Defensivreihen wussten in den ersten 45 Minuten zu überzeugen und so kam es zu wenigen gefährlichen Torraumszenen. In der 25. Minute wurde es für die Gäste dann aber doch erstmals unangenehm. Nach einem Vergehen im Oedter Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und Michael Brugger hatte die Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Doch der unplatzierte Elfer konnte von Oedt-Tormann Kristijan Sekulic entschärft werden und so blieb es beim torlosen Remis. Mit diesem Ergebnis sollte es dann auch in die Pause gehen, denn keine der beiden Mannschaften war in der Folge in der Lage einen Torerfolg zu erzielen.

Entscheidung nach knapp einer Stunde

Auch am Anfang der zweiten Hälfte änderte sich wenig am Geschehen am Spielfeld. So dauerte es bis zur 64. Minute, ehe die 150 Zuseher in Sankt Andrä erstmals jubeln durften. Pascal Müller konnte von der Oedter Defensive nicht am Abschluss gehindert werden und versenkte den Ball flach im linken Eck zum 1:0 für die Gastgeber. Dieser Treffer sollte auch der einzige an diesem Nachmittag bleiben. Denn auch nach diesem Treffer änderte sich wenig an der Charakteristik der Partie. Die Oedter Offensive schaffte es an diesem Nachmittag einfach nicht, die äußerst stabile Abwehr der Kärntner zu überwinden. Da auch die Schlussoffensive der Gäste nicht den gewünschten Erfolg brachte, konnten sich die WAC Amateure nach 90 Minuten über den 1:0-Sieg freuen.

Die jungen Kärntner feierten damit den dritten Sieg in Folge und schieben sich mit 16 Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Vor allem die defensive Kompaktheit ist in dieser Saison die große Stärke der Rnic-Elf. Mit nur fünf Gegentoren stellt man die mit Abstand beste Defensive der Liga. Die Oedter hingegen müssen sich nach zwei Siegen wieder einmal geschlagen geben und bleiben damit bei 12 Punkten und Tabellenplatz sechs. Allerdings haben sie noch ein Nachtragsspiel gegen den SC Weiz in der Hinterhand. Will man dort am Dienstag erfolgreich sein, muss wohl vor allem in der Offensive eine Leistungssteigerung her.

Stimme zum Spiel:

Pascal Müller (Spieler WAC Amateure): „In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse hat Oedt vor allem mit hohen Bällen agiert, die wir aber gut verteidigt haben. Leider konnten wir den Elfmeter in der ersten Hälfte nicht verwerten, aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert. Nach dem 1:0 haben wir noch Chancen auf das 2:0 gehabt, die wir leider nicht nutzen konnten. Doch bis zum Schluss haben wir kaum etwas zugelassen und haben deshalb auch verdient gewonnen. Im Moment läuft es bei uns einfach, da wir vorne die Möglichkeiten immer wieder nutzen und als Mannschaft gut verteidigen und wenige Gegentore kassieren."

Regionalliga Mitte: WAC A. : ASKÖ Oedt - 1:0 (0:0)

64 Pascal Müller 1:0

Foto: RIPU