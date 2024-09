UVB Vöcklamarkt schlägt Union Gurten dank Pavlovic-Goldtor

Details Dienstag, 24. September 2024 21:35

Das Nachtragsspiel der 7. Runde in der Regionalliga Mitte zwischen Union Raiffeisen Gurten und UVB Oberbank Vöcklamarkt endete mit einem knappen Auswärtssieg. Die Gäste aus Vöcklamarkt konnten sich im OÖ-Derby letztlich mit 1:0 durchsetzen, dank eines entscheidenden Treffers von Andrej Pavlovic in der ersten Halbzeit.

Früher Schlagabtausch

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie das Derby für sich entscheiden wollten. Der frühe Druck der Vöcklamarkter zahlte sich in der 29. Minute aus, als Andrej Pavlovic das 0:1 für die Gäste erzielte - ein Befreiungsschlag der Vöcklamarkter geht in Richtung des Gurten-16ers. Tormann Fischer kommt aus seinem Tor und verfehlt den Ball - der Stürmer schiebt unbedrängt ins leere Tor ein.

Trotz dieses Rückschlags ließen die Gurtner die Köpfe nicht hängen und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Die Offensive der Gastgeber zeigte sich kämpferisch, doch die Abwehrreihe der Vöcklamarkter stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Intensiver Kampf in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause verstärkten die Gurtener ihren Druck und suchten vermehrt den Weg nach vorne. Doch auch die Kleeblätter aus Vöcklamarkt blieben gefährlich und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams mehrere Tormöglichkeiten herausarbeiteten, jedoch ohne erfolgreichen Abschluss.

In der 100. Minute, nach einer intensiven Nachspielzeit, beendete der Schiedsrichter das spannende Duell. Trotz der Bemühungen der Union Gurten, blieb es beim knappen 0:1 für die Gäste aus Vöcklamarkt. Die Defensive der Vöcklamarkter zeigte eine solide Leistung und hielt dem Druck der Gurtner bis zum Schluss stand.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren heute eigentlich von Anfang an gut im Spiel. Vöcklamarkt lauerte auf Umschaltmomente, bei denen sie immer gefährlich wurden. Zweite Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft und drückten auf den Ausgleich, der uns leider nicht gelang. Im Moment fehlt uns das Selbstverständnis, dass wir in den ersten Runden hatten. Wichtig ist aber heute, dass sich Mario Eberl hoffentlich nicht schwerer verletzt hat und er bald wieder am Platz stehen kann. Gute Besserung von der gesamten Union Gurten."

Regionalliga Mitte: Gurten : Vöcklamarkt - 0:1 (0:1)

29 Andrej Pavlovic 0:1