USV St. Anna/A. feiert Sieg gegen Deutschlandsberger SC

In der Nachtragspartie der 7. Runde der Regionalliga Mitte setzte sich der USV St. Anna/A. mit einem 2:0-Sieg gegen Deutschlandsberg durch. Das Steirer-Derby war über weite Strecken ausgeglichen, doch letztlich machten zwei späte Tore den Unterschied aus. Marcel Treitler und Anej Polak waren die entscheidenden Torschützen für St. Anna am Aigen, die damit einen wichtigen Heimsieg einfahren konnten.

Beide Teams versuchten, frühzeitig die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, doch zunächst ohne Erfolg. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Das Heimteam, trainiert von Hannes Höller, setzte auf eine kompakte Defensive. Auf der anderen Seite vertraute Deutschlandsbergs Trainer Maurice Amtmann auf Jonas Veit im Tor und auch auf eine defensive Grundordnung. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieben die ersten 45 Minuten torlos. Beide Mannschaften hatten zwar in weiterer Folge der ersten Halbzeit einige Chancen, doch es fehlte die nötige Präzision im Abschluss, um den Ball im Netz unterzubringen.

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. In der 50. Minute gelang Anej Polak das erlösende 1:0 für den USV St. Anna/A. Mit einem sehenswerten Treffer brachte er seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für Jubel bei den heimischen Fans.

Der Treffer setzte die Gäste aus Deutschlandsberg unter Druck, die nun gezwungen waren, offensiver zu agieren. Dennoch tat sich das Team von Maurice Amtmann schwer, gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeber durchzukommen. Die Abwehrreihe des USV St. Anna/A. stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In der 75. Minute machte Marcel Treitler alles klar. Mit seinem Treffer zum 2:0 sorgte er für die Vorentscheidung und belohnte die Bemühungen seines Teams. Treitler nutzte eine der wenigen Lücken in der Abwehr der Deutschlandsberger und verwandelte souverän.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. St. Anna am Aigen konzentrierte sich darauf, den Vorsprung zu verteidigen und den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Deutschlandsberg bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer, doch die Zeit lief gegen sie. Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der USV St. Anna/A. konnte sich über einen verdienten 2:0-Heimsieg freuen.

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Die Mannschaft war heute von Anfang an hoch konzentriert und konnte in Halbzeit 1 bereits mehrere gute Chancen herausspielen jedoch nicht nutzen! Mit dem gleichen Elan gingen wir dann in die zweite Spielhälfte und das wurde in Minute 50 auch belohnt! In der gleichen Tonart ging es weiter bis Minute 75, wo wir dann den Sack zumachen konnten! Großes Lob an die Mannschaft und das Trainerteam."