Wichtiger Sieg für den FC Gleisdorf beim SK Vorwärts Steyr

Am Dienstagabend empfing der SK Vorwärts Steyr das Tabellenschlusslicht aus Gleisdorf in der LIWEST-Arena. In einem kampfbetonten Spiel, das für beide Mannschaften aufgrund der Tabellenkonstellation enorme Bedeutung hatte, konnten sich am Ende die Gäste durchsetzen. Felix Schlemmer avancierte mit seinem Treffer in der 16. Minute zum Goldtorschützen, denn das 1:0 aus Sicht der Gäste hatte bis zum Abpfiff Bestand. Felix Schlemmer erzielte das entscheidende Tor für die Gäste

Frühe Entscheidung

Beide Mannschaften mussten in den vergangenen Wochen immer wieder Rückschläge wegstecken, dementsprechend wichtig war es, gut in die Partie zu starten. Zunächst gelang dies den Gastgebern besser und in der zwölften Minute fanden sie auch die erste Großchance der Partie vor, doch Mirnes Cinac setzte den Ball völlig frei aus etwa elf Metern deutlich über den Kasten von Tomislav Lipovac. Nur vier Minuten später sollte es dann auch schon zur entscheidenden Szene in dieser Partie kommen. Nach einem Foul nahe der Eckfahne brachte Patrick Schroll den fälligen Freistoß auf die zweite Stange und dort konnte Felix Schlemmer völlig unbedrängt zum entscheidenden 1:0 einköpfen. Mit der ersten Chance waren die Gäste also zur Stelle und gingen dank gnadenloser Effizienz in Führung.

Nach diesem Rückschlag musste sich die Vorwärts-Elf erst wieder sammeln. Doch die Heimischen taten sich in der Folge extrem schwer konkrete Torchancen vorzufinden. Gleisdorf hingegen verteidigte konzentriert und fand in den letzten zehn Minuten vor der Pause einige Abschlussmöglichkeiten vor, doch so richtig gefordert wurde auch Josef Gruber im Tor von Steyr nicht mehr. So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Pause. Tomislav Lipovac konnte seinen Kasten zum zweiten Mal in Folge sauber halten

Gleisdorf konzentriert – Steyr harmlos

Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ähnliches Spiel. Gleisdorf legte vor allem wert auf die Defensive und Steyr war einfach nicht in der Lage diesen Abwehrriegel zu knacken. Die Eitl-Elf agierte zu ideenlos und immer wieder auch ungenau, wenn es Richtung Tor von Lipovac ging, der so gut wie nie gefordert wurde. Es dauerte bis zu 63. Minute, ehe es das erste Mal für einen Torwart in der zweiten Hälfte gefährlich wurde. In dieser Aktion wurde Steyr-Goalie Gruber jedoch von den eigenen Vorderleuten geprüft. Er konnte einen verunglückten Rückpass aber noch vor der Linie retten. Ansonsten tat sich sehr wenig in dieser Partie, wobei man beiden Mannschaften die fehlende Form und die Wichtigkeit der Partie ansah. Vor allem für die 500 Zuseher war es ein ernüchternder Abend, denn bis in die Schlussphase gelang es ihrer Vorwärts nicht, eine zwingende Torchance zu erspielen. Zwar gab es immer wieder Abschlüsse auf beiden Seiten, doch die Gefahr blieb überschaubar. Auch die letzten Minuten verstrichen ohne jegliche Torgefahr und so konnten sich die Gäste aus der Steiermark über einen erkämpften, aber enorm wichtigen Auswärtssieg freuen.

Mit diesem Sieg springen die Gleisdorfer bis auf Rang elf nach vorne und verlassen somit vorerst die Abstiegsränge. Seit der Übernahme von Marko Kovacevic konnten die Steirer vier Punkte aus zwei Spielen holen und blieben dabei ohne Gegentor. Auch die Elf von Markus Eitl hält bei sieben Punkten, liegt aber zwei Plätze hinter den Gästen auf Tabellenplatz 13. Für die Ansprüche des Traditionsklubs dürfte diese Platzierung nach acht Spieltagen zu wenig sein, doch wie schon in der letzten Saison haben die Steyrer vor allem mit der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive zu kämpfen.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer FC Gleisdorf): „Ich muss nach diesem Sieg ein großes Lob an meinen Vorgänger aussprechen, der mir eine intakte und körperlich fitte Mannschaft übergeben hat. In den ersten 20 Minuten hatten wir heute das nötige Spielglück auf unserer Seite, aber ansonsten waren wir 60 Minuten vor allem im Ballbesitz sehr gut und haben das Tor auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Natürlich ist der Sieg vor allem für die Köpfe extrem wichtig, nachdem die Mannschaft in den letzten Wochen nie belohnt worden ist, für ihren Einsatz."

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : Gleisdorf - 0:1 (0:1)

16 Felix Schlemmer 0:1

