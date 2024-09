Junge Wikinger gewinnen Amateur-Derby beim LASK in letzter Sekunde

Details Mittwoch, 25. September 2024 07:42

Am Dienstagabend im Nachtragsspiel der 7. Runde zwischen den LASK Amateuren OÖ und den Jungen Wikinger Ried konnte sich letztlich das Team aus Ried mit einem dramatischen 3:2-Sieg durchsetzen. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte, darunter Freistoßtore und eine gelb-rote Karte. Der Siegtreffer fiel zudem erst mit der letzten Aktion des Spiels.

Frühe Chancen und erste Tore

Schon in den ersten Minuten deutete sich ein aktives Spiel an. Nach nur wenigen Minuten hatten die LASK Amateure die erste gute Gelegenheit: Ein Freistoß von Sammy Samuel Mohammad wurde von Wimmer pariert. Die beste Chance der noch jungen Partie hatten aber die Rieder. Nach Freistoßflanke von Lechner ging der Abschluss knapp vorbei. Die Jungen Wikinger hatten anschließend weitere Möglichkeiten, konnten diese allerdings nicht nutzen.

Die Führung der Gäste fiel nach knapp 25 Minuten. Der Treffer, absolut sehenswert. Matthias Gragger veredelte einen Freistoß aus gut 20 Metern wunderbar im Kreuzeck. Verdienter Vorsprung, nachdem die Rieder sich in der Anfangsphase der Partie bereits ein deutliches Chancenplus erarbeitet haben. Die Antwort der LASK Amateure folgte prompt. Ried verlor zunehmend die Kontrolle des Spiels und hatte in der Phase bis zur Halbzeit ordentliche Schwierigkeiten in der Defensive. Philipp Haberl glich in der 30. Minute zum 1:1 aus und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur neun Minuten später, in der 39. Minute, gelang Sammy Samuel Mohammad der Führungstreffer für die Athletiker. Beide Treffer resultierten aus Angriffen über die linke Seite und einer Hereingabe in die Box. Die jeweiligen Abschlüsse aus ca. zehn Metern waren für Gäste-Keeper Felix Wimmer unhaltbar.

Ried dreht Spiel durch Last-Minute-Siegtreffer

In der zweiten Hälfte übernahmen von Beginn an die Rieder das Zepter. Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatten die Rieder Pech, als Nico Wiesinger nur die Stange traf. Wenige Augenblicke später setzte er das Leder hauchzart über die Latte. Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und drängten weiter auf den Ausgleich. Nach gut einer Stunde war es dann soweit: Daniel Wimmer zirkelte einen Freistoß perfekt über die Mauer zum 2:2 und sorgte damit für erneute Spannung im Spiel.

Die Partie blieb intensiv und umkämpft, wobei die Gäste aus Rieder etwas feldüberlegen waren. In der Schlussphase mussten die LASK Amateure dann allerdings einen Rückschlag hinnehmen, als Tarik Brkic, der erst zehn Minuten zuvor mit Gelb verwarnt wurde, mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Die Rieder nutzten ihre numerische Überlegenheit und setzten alles auf eine Karte, um den Siegtreffer zu erzielen.

In der 94. Minute gelang den Jungen Wikingern schließlich doch noch der entscheidende Treffer. Roman Steinmann marschierte über die rechte Seite und brachte die Kugel scharf in die Mitte. Mateo Zetic kam aus kurzer Distanz zum Abschluss und erzielte das vielumjubelte 3:2 zum Derbysieg in Linz.

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger): "Es war eine intensive Partie, wo es hin und her gegangen ist. Der Führungstreffer war verdient und wir hatten auch noch weitere Chancen. Mit dem Ausgleich kam der LASK ins Spiel und ging zur Pause auch in Führung. In der zweiten Hälfte haben wir nach zwei Riesenchancen zuvor verdient den Ausgleich gemacht. Mit dem Ausschluss in der Schlussphase haben wir nochmal Druck aufgebaut und mit der letzten Aktion den Siegtreffer gemacht. Last-Minute-Siege und dann auch noch ausgerechnet gegen den LASK sind immer die schönsten Siege."

Aufstellungen

LASK: Moritz Schrenk - Tomas Kristian Galvez, Sammy Samuel Mohammad, Armin Midzic, Kevin Lebersorger, Patrik Peric - Enis Safin, Tarik Brkic, Yanis Eisschill (K) - Jakob Wanker, Philipp Haberl



Ersatzspieler: Sanih Mujanovic, Brandon Edward Pursall, Sebastian Leitner, Mamadou Dianko, Elias Prosic, Rocco Vicol



Trainer: Radovan Krivokapic

Junge Wikinger Ried: Felix Rudolf Wimmer, Matthias Gragger, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Daniel Wimmer (K), Philip Weissenbacher, Manuel Burghart, Nermin Mesic, Nico Wiesinger, Conrad Scholl, Stefan Celic, Fabian Lechner



Ersatzspieler: Christian Lapsin, Diogo Alexandre Dos Santos Sanches, Benjamin Sammer, Mateo Zetic, Joris Boguo, Roman Steinmann



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: LASK Amateure OÖ : Junge Wikinger Ried - 2:3 (2:1)

94 Mateo Zetic 2:3

61 Daniel Wimmer 2:2

39 Sammy Samuel Mohammad 2:1

30 Philipp Haberl 1:1

23 Matthias Gragger 0:1