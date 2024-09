ASKÖ Oedt feiert klaren Sieg über den SC Weiz

Details Mittwoch, 25. September 2024 21:44

Im Nachtragsspiel der siebenten Runde in der Regionalliga Mitte konnte sich ASKÖ Oedt mit einem überzeugenden 5:1 gegen SC Weiz durchsetzen. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Spiel und ließen den Gästen aus Weiz kaum Chancen. Bereits zur Halbzeit führten die Oedter mit 1:0, bevor sie in der zweiten Hälfte das Tempo nochmals anzogen und weitere vier Tore erzielten. Die Weizer kamen nur noch zum Ehrentreffer kurz vor Schluss. Weiz hat damit aus den jüngsten vier Spielen 15 (!) Gegentreffer kassiert.

Frühe Führung für ASKÖ Oedt

Das Spiel zwischen ASKÖ Oedt und SC Weiz begann mit einem hohen Tempo. Beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie hier gewinnen wollten. Schon früh zeichnete sich die Überlegenheit der Oedter ab, die durch schnelles Passspiel und gezielte Angriffe Druck auf die Weizer Defensive ausübten.

In der 40. Minute gelang ASKÖ Oedt schließlich der verdiente Führungstreffer. Philipp Frühwirth brachte die Hausherren mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab den Oedtern zusätzlichen Auftrieb. Die Weizer hätten in der Folge aber die Möglichkeit gehabt, auszugleichen, trafen aber nicht - man vergab sogar einen Elfer. Mit der knappen 1:0-Führung für ASKÖ Oedt ging es in die Halbzeitpause.

Oedt dreht auf und sorgt für klare Verhältnisse

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einer druckvollen Offensive der ASKÖ Oedt. Bereits in der 51. Minute erhöhte Nenad Vidackovic auf 2:0. Er nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Weizer Abwehr und verwandelte eiskalt.

Die Oedter ließen nicht nach und erhöhten den Druck weiter. In der 60. Minute war es Florian Fellinger, der das 3:0 für die Hausherren erzielte. In der 76. Minute folgte dann das 4:0 durch Jonathan Ndubisi Alukwu. Der Stürmer nutzte eine Flanke von der rechten Seite und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Nur zwei Minuten später, in der 78. Minute, war es erneut Nenad Vidackovic, der zum 5:0 traf und damit seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Trotz des deutlichen Rückstands gab SC Weiz nicht auf. In der 80. Minute gelang Paul Bratschko der Ehrentreffer zum 5:1. Bratschko nutzte eine kurze Unachtsamkeit in der Oedter Defensive und schob den Ball ins Netz. Dieser Treffer änderte jedoch nichts mehr am klaren Sieg der ASKÖ Oedt.

Stimme zum Spiel.

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Es ist bei so einem Endergebnis immer schwer zu sagen, dass die Partie anders hätte laufen können. Aber man muss sagen, dass wir 2:1 hätten führen müssen, stattdessen haben wir aber das 0:2 bekommen. Dann ist es bei einem starken Gegner wie Oedt natürlich sehr schwer. Wir haben Defizite in der Defensive. Das müssen wir schleunigst in den Griff kriegen. Jetzt wartet Leoben, dann kommen Gegner, gegen die wir punkten müssen."

Regionalliga Mitte: ASKÖ Oedt : Weiz - 5:1 (1:0)

80 Paul Bratschko 5:1

78 Nenad Vidackovic 5:0

76 Jonathan Ndubisi Alukwu 4:0

60 Florian Fellinger 3:0

51 Nenad Vidackovic 2:0

40 Philipp Frühwirth 1:0