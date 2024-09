ASKÖ Oedt und Wallern/St. Marienkirchen teilen sich in intensivem Derby die Punkte

In einer spannenden Partie in der 9. Runde der Regionalliga Mitte trennten sich die ASKÖ Oedt und die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine gute Vorstellung und lieferten den Zuschauern ein aufregendes Fußballspiel. Der Halbzeitstand von 0:1 für die Gäste aus Wallern konnte die Gastgeber nicht entmutigen, die im Verlauf der zweiten Hälfte das Spiel drehten, bevor Wallern aber wieder zurückschlagen konnte.

Daniel Steinmayr sicherte Wallern mit seinem 2:2 in der Schlussphase einen wichtigen Punkt

Oedt erwischte etwas den besseren Start und hatte in der Anfangsphase einige gute Möglichkeiten. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit kam aber auch die Haidacher-Elf im Spiel an und traf etwas entgegen dem Spielverlauf sogar zum 1:0. Infolge einens Standards war es Oliver Affenzeller, der die Kugel im Kasten unterbringen konnte. Daraufhin war Wallern weiter besser im Spiel und hatte gute Möglichkeiten auf weitere Tore, die allerdings ungenützt blieben. Vereinzelte Chancen der Russ-Truppe blieben ebenso ohne Erfolg.

So ging es mit dem knappen 1:0-Vorsprung für die Gäste in die Kabine. Noch war aber alles offen.

Die ASKÖ Oedt kam hochmotiviert aus der Kabine und setzte alles daran, den Rückstand aus der ersten Halbzeit aufzuholen. Die Hausherren hatten gleich zu Beginn der zweiten 45 Minuten einige gute Chancen. Der Ausgleichstreffer gelang rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Arne Ammerer kam nach einem Eckball, den die Wallerer nicht gut verteidigten, im Rückraum zum Abschluss. Keeper Moser war machtlos. Die Mannen von Cheftrainer Kurt Russ spielten weiter munter nach vorne und belohnten sich wenig später erneut. Nach einem Angriff über die rechte Seite kommt der Stanglpass scharf in den Fünfer – Felix Huspek versucht zu klären, setzt die Kugel allerdings ins eigene Tor. Der Rückstand rüttelte die Haidacher-Elf wach, die nun plötzlich wieder voll da war. Eine tolle Kombination von hinten bis vorne vollendete Daniel Steinmayr mit einem präzisen Abschluss aus dem Rückraum. Somit war die Partie 20 Minuten vor dem Ende wieder völlig offen.

Schlussendlich hatten auch beide Mannschaften noch die Chance auf den Siegtreffer durch gute Möglichkeiten oder Standardsituationen, doch es blieb beim 2:2, mit dem beide wohl gut leben können. In der Tabelle halten sich dadurch beide Teams im oberen Mittelfeld und auch die Punkteausbeute ist nach der Anfangsphase der Saison recht ordentlich. Oedt darf nächste Woche erneut zuhause antreten und empfängt St. Anna, während auf Wallern das nächste Derby gegen die Wikinger wartet.

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Man muss sagen, dass wir uns am Anfang sehr schwergetan haben, auch aufgrund des Gegners. Oedt ist eine sehr gute Mannschaft und macht es vor allem im Ballbesitz richtig stark. Wir sind anschließend aber immer besser ins Spiel gekommen und haben zum richtigen Zeitpunkt das Tor erzielt. Bis zur Halbzeit haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert. Nach dem Seitenwechsel haben wir leider nicht sehr gut ins Spiel gefunden. Wir waren ein bisschen zu passiv und standen etwas zu tief. Das 2:1-Treffer für Oedt hat uns dann aber munter gemacht. Das 2:2 zeigt dann abermals die Moral und Geschlossenheit, welche die Mannschaft hat, um in diesem Spiel noch einen Punkt zu holen. In Summe ist das Unentschieden aber gerecht, auch wenn wir in der ersten Halbzeit die etwas besseren Chancen hatten. Für die Zuschauer war es aber sicherlich eine interessante Partie, da es hin und her gegangen ist, mit Chancen auf beiden Seiten."