Intensives Derby ohne Tore zwischen SV Wildon und DSC

Details Samstag, 28. September 2024 18:44

Am Samstagnachmittag durften sich die Regionalliga-Fans in der Steiermark auf ein Derby freuen, denn der SV Wildon empfing in der neunten Runde den DSC aus Deutschlandsberg. In einem umkämpften Duell waren die Gäste dem Sieg näher, doch am Ende teilten sich die Mannschaften mit einem torlosen 0:0 die Punkte. Jure Grubelnik vergab kurz vor Schluss die Riesenchance auf den Sieg

Zweimal Aluminium – keine Tore

Beide Mannschaften mussten zuletzt drei Niederlagen hinnehmen und dementsprechend motiviert starteten sie in diese Partie. Von Beginn an ging es hin und her, wobei der DSC die größeren Chancen hatte. Bereits nach acht Minuten musste Wildon-Goalie Marvin Wieser erstmals eingreifen. Nach einer Ecke kam der Ball über Umwege zu Bajram Syla und dessen abgefälschter Abschluss wurde von Wieser klasse pariert. Auch die Heimischen wurden in Folge einer Ecke erstmals gefährlich. Auch hier kam der Ball aus dem Gestocher heraus zu einem Wildoner, doch der Abschluss aus ungünstigem Winkel ging nur an die Latte (10. Minute). In der 14. Minute kombinierten sich die Gäste vom eigenen Abstoß bis zum Wildoner 16er und schließlich kam Syla nach einem Stangelpass zum Abschluss, doch Wieser konnte die Situation in Zusammenarbeit mit der Latte entschärfen. In weiterer Folge flachte das Spiel etwas ab und Chancen waren kaum noch vorhanden. Doch wenn es gefährlich wurde, dann vor dem Wildoner Tor. Da der DSC aber keinen seiner vielversprechenden Angriffe mit einem Tor krönen konnte, blieb es beim torlosen 0:0 zur Halbzeit. Bajram Syla war einer der Aktivposten beim DSC

Letzte Konsequenz vor dem Tor fehlt bei beiden Teams

Die Zuseher in Wildon bekamen auch nach der Pause ein kampfbetontes Derby auf rutschigem Untergrund zu sehen. Wie schon in Halbzeit eins konnten vor allem die Defensivreihen an diesem Nachmittag überzeugen. Bis zur 60. Minute gab es nur einen nennenswerten Abschluss, aber auch Christian Degen verfehlte aus etwa 20 Metern das Tor. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde der DSC vor allem nach Standards gefährlich. Jedoch führten sowohl ein Degen-Freistoß (67. Minute) als auch ein Fuchshofer-Kopfball nach einer Ecke (69. Minute) nicht zum Erfolg. Wildon tat sich in der zweiten Halbzeit schwer im Spiel nach vorne, so dauerte es bis zur 76. Minute, ehe es erstmals gefährlicher wurde, allerdings musste Jonas Veit bei diesem Schuss neben das Tor nicht eingreifen. Marvin Wieser (hier im KSV-Dress) konnte das 0:0 festhalten

Bis zum Schluss war der DSC dem Siegtor näher und beinahe wären sie für ihren Aufwand auch noch belohnt worden. In der 88. Minute konnte Wieser einen Abschluss aus etwa 20 Metern nicht festhalten und Jure Grubelnik kam aus wenigen Metern zum Nachschuss, doch der DSC-Mittelfeldmann setzte den Ball deutlich über den Kasten. Die größte Chance sollte zugleich die letzte des Spiels sein, denn bis zum Abpfiff kamen beide Teams nicht mehr gefährlich vors Tor und so endete dieses Steirer-Derby mit einem torlosen 0:0.

Am Ende können beide Teams nach den drei Niederlagen zuletzt erstmals wieder punkten. Während die Heimischen diesen Punkt sicher gerne mitnehmen, ärgern sich die Gäste über das vierte Spiel in Serie ohne Sieg. Mit zwölf Punkten bleibt der DSC nun etwas im Mittelfeld der Tabelle hängen und liegt auf dem zehnten Platz. Die Gastgeber holen sich in ihrer Premierensaison in der Regionalliga den achten Punkt und liegen damit auf dem zwölften Platz.

Stimmen zum Spiel:

Philip Leitinger (Sportlicher Leiter DSC): „Mit dem Ergebnis kann man heute nicht ganz zufrieden sein, denn wir waren über 90 Minuten spielbestimmend und dominant. Vor allem nach dem Dienstagsspiel, wo wir ganz schlecht waren, haben wir heute eine Reaktion gezeigt und wirklich fünf bis sechs 100%-ige Chancen gehabt, die wir leider nicht genutzt haben. Mentalität und Einstellung der Mannschaft waren auf dem tiefen Platz heute top, leider hat es an der Chancenverwertung gescheitert, aber wenn wir so weitermachen, bin ich überzeugt, dass wir bald wieder gewinnen werden."

Heinz Karner (Sportlicher Leiter SV Wildon): „Nach drei Niederlagen in Folge, wobei zwei wirkliche Klatschen dabei waren, ist es für uns schon wichtig, dass wir wieder einmal angeschrieben haben und auch hinten „die Null" gehalten haben. Ich finde, dass es heute ein gutes Spiel von beiden Mannschaften war und letztendlich auch ein gerechtes Unentschieden. Trotzdem muss man die Torhüterleistung heute loben, denn der DSC hatte schon die eine oder andere gute Torchance. Wobei wir auch einen Lattenschuss gehabt haben und auch in dem einen oder anderen Moment das Spiel auf unsere Seite hätte kippen können. Wir sind absolut zufrieden mit dem Punkt und darauf können wir auch für die nächsten Spiele aufbauen."

Fotos: RIPU