0:3-Heimniederlage gegen Junge Wikinger: SK Vorwärts Steyr in der Krise

Details Samstag, 28. September 2024 20:27

In einem OÖ-Derby waren die Jungen Wikinger aus Ried im Rahmen der neunten Runde der Regionalliga Mitte beim SK Vorwärts Steyr zu Gast. Die Heimischen wollten nach der Heimniederlage am Dienstag ein anderes Gesicht zeigen, am Ende setzte es für die Eitl-Elf aber die zweite Heimniederlage innerhalb von fünf Tagen. Denn man musste sich den Gästen mit 0:3 geschlagen geben. Vorwärts Steyr musste sich auch gegen die Jungen Wikinger geschlagen geben

Ried legt vor

Während die Heimischen nach den zwei Niederlagen in den vergangenen Runden schon unter Druck standen, konnten die jungen Rieder befreit aufspielen und taten das auch von Beginn an. Zwar konnte Steyr zu Beginn dagegenhalten, doch wie so oft, fehlte bei den Steyrern im Angriffsdrittel die Durchschlagskraft. Nach ausgeglichenen 25 Minuten waren es dann die Rieder, die den ersten Treffer erzielen konnten. Ried-Goalie Felix Wimmer konnte einen Eckball der Gastgeber abfangen und machte das Spiel schnell. Mit einem Ausschuss schickte er Mateo Zetic auf die Reise und nachdem ein Steyrer Verteidiger den Ball verfehlte, tauchte er allein vor Josef Gruber auf. Diese Chance ließ sich der Rieder nicht entgehen und stellte in der 27. Minute auf 1:0 für die Gäste. Der nächste Rückschlag für die Heimischen folgte gleich darauf, denn Abwehrchef Stefan Goldnagl musste in der 33. Minute das Spielfeld verletzt verlassen. Damit werden die Verletzungssorgen für das Trainerteam rund um Markus Eitl nicht kleiner. Zwar kamen die Gastgeber in Halbzeit eins dann doch immer wieder vor das Tor der Rieder, doch Wimmer konnte das 1:0 für die Rieder zur Halbzeit festhalten. Tormann Felix Wimmer (hier im Gurten-Trikot) lieferte die Vorlage zum 1:0

Entscheidung nach etwas mehr als einer Stunde

Schon fünf Minuten nach der Pause hatten die Gäste die Chance, die Führung zu verdoppeln. In dieser Aktion konnte Josef Gruber allerdings den Abschluss aus kurzer Distanz stark parieren. Danach kamen auch die Gastgeber in die Nähe des Tores. Allerdings landete ein Schuss in Folge eines Einwurfes deutlich über dem Tor (52. Minute) und auch ein Freistoß (55. Minute) brachte nichts Zählbares ein. In der 65. Minute lud die Steyr-Defensive die Gäste dann zum zweiten Treffer ein. Goalie Gruber spielte einen schlampigen Pass auf Martin Coello Carrera und der defensive Mittelfeldspieler wurde von Nermin Mesic bedrängt und verlor auch den Ball. Mesic konnte so allein auf Gruber zulaufen und verwertete souverän zum 2:0 für die Rieder. Nur acht Minuten später sorgte Loiange Delphin Ondoa Belinga für die endgültige Entscheidung. Die Jungen Wikinger kombinierten sich vom eigenen Sechzehner sehenswert nach vorne. Am Ende konnte eine Flanke von der Steyrer Defensive nur kurz geklärt werden und Belinga nahm sich den Abpraller an und zimmerte den Ball dann aus etwa zwölf Metern unhaltbar ins kurze Eck.

Auf diese Rückschläge hatten die Gastgeber keine Antwort parat und so sahen die etwa 500 Zuseher die zweite Heimniederlage ihrer Mannschaft, die es auch im zweiten Heimspiel diese Woche nicht schaffte, ein Tor zu erzielen. Die Rieder hingegen dürfen sich über den souveränen 3:0-Auswärtssieg freuen und springen mit 16 Punkten sogar zwischenzeitlich auf Rang drei in der Tabelle. Steyr hingegen rutscht mit dieser Niederlage mit nur sieben Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz ab und muss schnellstmöglich wieder in die Spur finden, um nicht am Ende der Saison im Abstiegskampf zu landen.

Stimme zum Spiel:

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): „Es war am Ende ein verdienter Sieg, auch wenn es in der ersten Halbzeit ein Spiel war, in dem es hin und her gegangen ist und auch Steyr einige Chancen gehabt hat. Da hat unser Tormann das Ergebnis für uns festgehalten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Tore gemacht und die Fehler in der Abwehr von Steyr ausgenutzt. Mit dem 2:0 ist dann auch die Gegenwehr von Steyr gebrochen. Für uns hingegen ist der Saisonverlauf bisher sehr positiv, denn wir haben jetzt schon mehr Punkte als in der Hinrunde letzte Saison gesammelt und auch die OÖ-Derbys für uns entscheiden können."

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : Junge Wikinger Ried - 0:3 (0:1)

73 Loiange Delphin Ondoa Belinga 0:3

65 Nermin Mesic 0:2

27 Mateo Zetic 0:1

Fotos: RIPU und Schröckelsberger